Nachwuchs-Zimmerer schnuppern Werkstattluft

16 Schülerinnen und Schüler haben im Bildungszentrum Holzbau erfolgreich in die überbetriebliche Ausbildung im Zimmererhandwerk hineingeschnuppert. Davon berichtet das Kompetenzzentrum Holzbau und Ausbau in einem Schreiben.

Jedes Jahr im August veranstaltet das Bildungszentrum Holzbau in Biberach eine Art Ferienlager bei den Zimmerleuten – das Sommercamp, bei dem Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eine Woche im Zentrum zu verbringen und in dieser Zeit in die Ausbildung zum Zimmerer und zur Zimmerin zu schnuppern.

Nach dem Bezug der Zimmer im Wohnheim, Kennlernspielen und einer Rallye, begrüßte Claus Wieland, zuständiger Ausbildungsmeister für die Gruppe, alle und zeigte die Ausbildungswerkstätten. Tags darauf ging es dann schon mit der ersten Holzarbeit – einem geraden Eckblatt – los. Danach waren alle vorbereitet für das große Projekt: das Herstellen eines Nistkastens für Höhlenbrüter. Von der Zeichnung bis hin zum Anbringen der Bitumenschindeln auf dem Dach stellten alle ihren Nistkasten komplett selbst her, heißt es im Bericht weiter. Vormittags werkelten die Schülerinnen und Schüler täglich in der Ausbildungswerkstatt und Nachmittags wurde es beim Freizeitprogramm nie langweilig: Eine Stadtführung durch Biberach und die Besichtigung des Museumsdorfs Kürnbach standen auf dem Programm. Und, da die Schwindelfreiheit für den Ausbildungsberuf nicht außer Acht gelassen werden darf, ging es gemeinsam in den Hochseilgarten. Am Ende der Woche konnte die Gruppe auf ihre selbst hergestellten Nistkästen und das neu Gelernte stolz sein.

Fast die gesamte Gruppe gab als Feedback, dass das Sommercamp hilfreich für die eigene Berufswahl war und es freut die Organisatoren besonders, dass ein Drittel rückgemeldet hat, sich „vorstellen zu können, eine Ausbildung als Zimmerin oder als Zimmerer nach der Schulzeit beginnen zu wollen“, so Markus Weitzmann, Gesamtleiter des Bildungszentrums.

Das Bildungszentrum Holzbau ist die bundesweit größte Bildungseinrichtung für das Zimmererhandwerk. Jährlich durchlaufen im Bildungszentrum rund 1400 Auszubildende des 2. und 3. Lehrjahrs die überbetriebliche Ausbildung im Zimmererhandwerk, um am Ende mit der Gesellenprüfung abzuschließen. Im dazugehörigen Kompetenzzentrum nehmen jedes Jahr circa 1000 ausgelernte Geselleninnen und Gesellen, Poliererinnen und Polierer und Zimmermeisterinnen und Zimmermeister an den über 100 verschiedenen Fort- und Weiterbildungsangeboten teil.