Die A-Junioren der SGM Biberach können am Sonntag gegen die Spvgg. Freudenstadt den Aufstieg in die Fußball-Verbandsstaffel Süd perfekt machen (Anstoß: 12 Uhr in Stafflangen). Das Hinspiel hatte die SGM mit 1:0 gewonnen. Die B-Junioren des FV Biberach bestreiten am Sonntag bei der SGM Oberiflingen (Anstoß: 14 Uhr) ebenso das Rückspiel um den Aufstieg in die Verbandsstaffel Süd. Das Hinspiel hatte der FVB mit 10:1 gegen Oberiflingen gewonnen.

Mehr zum Thema Biberach Elfmeterturnier in Biberach