Nachwuchs spielt am Samstag um Biberacher Jazzpreis

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Mittwoch von 9 bis18 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 9 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr erhältlich. Karten gibt es zudem online unter www.kartenservice-biberach.de und telefonisch bei Schwäbisch Media unter 0751/29 555 777.