Nachruf auf einen großen Förderer der Kinderkrebshilfe

Im Alter von 81 Jahren ist vor wenigen Tagen Dr. Wolfram Buff verstorben. Der frühere Biberacher Berufsschullehrer hat sich über viele Jahre für die Kinderkrebshilfe eingesetzt und dafür große Spendensummen gesammelt. 2014 erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz.

Wolfgang Buff hat um sein großes Engagement zeitlebens kein großes Aufheben gemacht. Dabei sind bereits allein die bloßen Zahlen beeindruckend. Zwischen 1985 und 2014 erzielte der passionierte Naturfotograf durch die jährliche Herausgabe von Naturkalendern mit eigenen Bildern zu Gunsten der Krebshilfe Spenden von mehr als 1,6 Millionen Euro für die Kinderkrebshilfe.

Erkrankung des eigenen Sohns als Auslöser

Auslöser für dieses Engagement war, dass sein Sohn Anfang der 1980er-Jahre mit gerade einmal zwölf Jahren an Krebs erkrankte. Buff setzte in der Folge alles daran, die Entwicklung der Kinderkrebshilfe in Deutschland voranzutreiben. Dazu übernahm er verschiedene Ehrenämter, darunter den Vorsitz des Tübinger Elternvereins für krebskranke Kinder sowie den stellvertretenden Vorsitze des Kuratoriums der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

Sein Hauptaugenmerk galt der Weiterentwicklung der Forschung, um die Heilungschancen zu verbessern und Ursachen zu erforschen. Auch gegen Vorurteile und Unwissen hatte er damals anzukämpfen. „Als ich damals mit meinem Sohn auf die Straße gegangen bin, holten die Nachbarn ihre Kinder rein, weil sie dachten, Krebs sei ansteckend“, erzählte er einmal.

Lehrer und Fachbuchautor

Der Sohn überstand die Krankheit, den Vater ließ das Thema aber nicht mehr los. So schaffte er es in Tübingen, dass der Erwerb von Häusern finanziell gestemmt werden konnte, in denen Eltern und Geschwister von krebskranken Kindern während der meist langwierigen Therapien leben konnten, um nah an ihren Kindern und Geschwistern sein zu können.

Wolfram Buff wurde 1941 in Leipzig geboren. Aufgewachsen ist er hauptsächlich in Hannover. Sein Pharmaziestudium absolvierte er in den 1960er-Jahren und promovierte 1970 in Erlangen in Botanik. Von 1971 bis 1976 war er Lehrer in der PTA-Ausbildung an der Akademie Dr. Grübler in Isny, von 1976 bis 2003 dann Lehrer für Biologie und Chemie in der PTA-Ausbildung an der Karl-Arnold-Schule in Biberach sowie Lehrer am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten. Buff ist auch Autor zahlreicher Fachbücher.

2014 erhielt Wolfram Buff aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für sein soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz. 2014 war auch das Jahr, in dem er einen Schlaganfall erlitt, der ihn in seiner Handlungsfähigkeit fortan einschränkte. Trotzdem ließ er es sich auch in dieser Phase nicht nehmen, sich für einen leukämiekranken Jungen aus dem Kosovo einzusetzen.

Am 13. Dezember ist Wolfram Buff verstorben. Er hinterlässt seine Frau, zwei Söhne, einen Stiefsohn sowie drei Enkel.