Nachholtermine stehen fest

Staffelleiter Hubert Übelhör hat die ausgefallenen Partien des 14. Spieltags der Kreisliga A I sowie die des zwölften Spieltags der Kreisliga A II neu terminiert. Fünf A-I-Begegnungen werden am Karsamstag, 20. April (Anstoß: alle 15.30 Uhr) nachgeholt jeweils eines am Ostermontag (22. April, in Dettingen) und Dienstag, 30. April (in Stafflangen). Die sechs Nachholspiele der A II sind für Sonntag, 17. März (Anstoß: alle 15 Uhr) neu terminiert worden.

Nacholtermine, Kreisliga A I (14. Spieltag): Karsamstag, 20. April: SV Mittelbuch – FC Mittelbiberach, SV Erolzheim – SV Ochsenhausen II, SV Haslach – SV Kirchdorf, SV Winterstettenstadt – LJG Unterschwarzach, SV Muttensweiler – TSV Rot/Rot (Anstoß: alle 15.30 Uhr). Ostermontag, 22. April: SV Dettingen II – SV Erlenmoos (13.15 Uhr). Dienstag, 30. April: SV Stafflangen – SV Haslach (18.15 Uhr). Kreisliga A II (12. Spieltag): Sonntag, 17. März: SV Laupertshausen/Maselheim – FC Wacker Biberach, TSV Wain – SV Schemmerhofen, SV Alberweiler – SGM Warthausen/Birkenhard, SV Äpfingen – SV Sulmetingen II, SV Burgrieden – SF Bronnen, SGM Altheim/Schemmerberg – SC Schönebürg (Anstoß: alle 15 (Uhr).