Nachholspiele über das Osterwochenende

In der Fußball-Kreisliga B II stehen von Donnerstag, 29. März, bis Montag, 2. April, fünf Nachholspiele an. Der Titelanwärter SV Mittelbuch tritt gleich zweimal binnen weniger als 48 Stunden an, auch der Tabellenfünfte FV Rot hat zwei Spiele zu absolvieren.

Der SV Mittelbuch kam zum Rückrundenauftakt gegen den TSV Attenweiler nicht über ein 1:1 hinaus, während der Konkurrent SGM Altheim/Schemmerberg mit 9:1 beim SSV Biberach siegte. Für den SVM ist ein Heimsieg gegen den SV Rissegg (Donnerstag, 18 Uhr) Pflicht, um im Meisterschaftskampf keine Punkte zu verschenken. Doch die Gäste haben sich in der Winterpause mit gleich acht neuen Spielern verstärkt und am vergangenen Spieltag mit einem 1:1 gegen Schwendi II aufhorchen lassen. Beim SV Fischbach (Samstag, 15 Uhr) soll beim SVM nur zwei Tage später ein weiterer Dreier her. Bei zwei Siegen aus den Nachholpartien stünde der SV Mittelbuch wieder an der Tabellenspitze.

Der FV Rot konnte im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2018 einen knappen 3:2-Auswärtssieg beim SV Fischbach erzielen. Zuhause soll gegen die SGM Reinstetten/Hürbel (Donnerstag, 18 Uhr) ein weiterer Sieg her, auch wenn der FVR nur neun seiner 26 Punkte vor heimischer Kulisse holte. Die SGM geht nach der 1:7-Niederlage gegen Ellwangen am vergangenen Spieltag als Außenseiter in die Partie, gilt aber als sehr auswärtsstark. Bereits am Montag (13.15 Uhr) gastiert der FVR bei den SF Schwendi II. Auch der Tabellenfünfte FVR würde bei zwei Siegen den SV Ellwangen überholen und um einen Platz nach vorne rücken.

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen geht als leichter Favorit in die Auswärtspartie gegen den TSV Attenweiler (Samstag, 16 Uhr). In den letzten Duellen standen stets knappe Ergebnisse auf der Anzeigetafel und auch im Hinrundenspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.