Nachhaltige Bauwirtschaft: Welche Faktoren dabei zusammenspielen müssen

Elf Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen nach Angaben der Hochschule Biberach auf die Baubranche zurück. Mit der Frage wie nachhaltiges Bauen in Zukunft gelingt, welchen Beitrag Digitalisierung leistet beschäftigten sich Experten der Hochschule Biberach (HBC) und von Unternehmen bei einer digitalen Podiumsdiskussion der HBC. Nur auf Regularien der Politik zu warten, reicht nicht, waren sich die Diskussionsteilnehmer einig.

„Wir sollten nur das bauen, was auch wirklich gebaut werden soll und auch morgen noch gebraucht wird,“ brachte es Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter bei Wolff & Müller, gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion auf den Punkt. Im Rahmen der digitalen Jobmesse der Hochschule Biberach (HBC) tauschten sich vier Experten zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kulturwandel in der Baubranche aus.

Dürr, Anita Eckardt, Head Division Specialties bei Implenia, Nikolaus Graf von Matuschka, Vorstandmitglied bei Hochtief, Hochschulrektor Professor André Bleicher, und Moderator Professor Matthias Bahr, Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement sowie Projektleiter für das geplante „Zentrum für bioökonomische Hybrid-Bauweisen“, waren sich einig: Die Baubranche muss und wird beim Erreichen der Klimaschutzziele eine erhebliche Rolle spielen. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein, in Deutschland soll dieses Vorhaben schon fünf Jahre zuvor erreicht werden. Ein ehrgeiziges Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn alle Akteure ihren Beitrag leisten.

Die Baubranche ist nach Angaben von Matthias Bahr aktuell für elf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit sei aber eingeschlagen, versicherten die Fachleute. Auch die HBC hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben, bildet ihre Studierenden entsprechend aus und befasst sich im Bereich Forschung und Transfer mit der Frage, wie herkömmliche Bauweisen oder Verfahren ressourcenschonend ersetzt werden können.

In der Bauwirtschaft seien die Mitarbeiter in den allermeisten Betrieben bereits stark an Nachhaltigkeit interessiert und motiviert, langfristige Veränderungen umzusetzen und mitzutragen, sagte Nikolaus Graf von Matuschka. Jetzt sei es an den Bauunternehmen, auch die Auftraggeber mit dieser Motivation anzustecken. Das könne unter anderem über nachhaltige Alternativvorschläge zu Ausschreibungen gelingen, die ambitioniert entwickelt und vorgetragen werden müssten.

Anita Eckhardt setzt bei Implenia unter anderem auf Holzbauweise. Zum einen handele es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, hob sie hervor. Zum anderen gelte: „Wenn viel vorgefertigt werden kann, dann gibt es auch weniger Verschwendung am Bau.“ Dürr sieht zudem noch viel Potential bei der Produktivität der Geräte am Bau.

Potential sieht der Rektor der HBC vor allem noch bei der Politik. „Der Einfamilienhaus-Bauer kann sich anstrengen, aber er wird alleine nicht die Welt verändern. Der Hebel muss die Industriepolitik sein“, sagte Bleicher. Um den Druck auf die entsprechenden Entscheidungsträger zu erhöhen und die Thematik auch in der Gesellschaft auf die Agenda zu setzen, schlug er Unternehmensvertretern vor, mit der Bewegung „Fridays for Future“ in den Dialog zu treten und gemeinsame Ziele zu definieren.

Bei vielen Studierenden sei das Thema Nachhaltigkeit bereits gesetzt, das Interesse an einem entsprechenden Arbeitgeber groß. Die drei Unternehmenssprecher auf dem Podium aber warnten: „Ideologie ist kein guter Antrieb.“ Wichtig sei es, einen Arbeitgeber zu finden, der zu den persönlichen Werten und Zielen passe, aber auch ein Augenmerk auf die eigene Ausbildung zu legen. Eckardt ermutigte die Studierenden, Zeit in Building Information Modeling, kurz BIM, zu investieren. Bei BIM wird ein digitaler Zwilligen des Gebäudes erstellt, in dem alle Informationen hinterlegt sind.

Die Arbeitsmethode ermögliche es, effizienter zu planen und den Austausch unter den Gewerken zu verbessern, so Eckhardt. Das habe weniger Unfälle, eine höhere Effizienz und damit auch eine gesteigerte Nachhaltigkeit zur Folge.

Einig waren sich die Experten mit ihrer Einschätzung, dass es nicht ausreicht, auf Regularien aus der Politik zu warten. Graf von Matuschka fasste die Zielsetzung in seinem Schlusswort zusammen: „Jeder hat Aufgaben, die angegangen werden müssen. Nur wenn wir jeden Tag an diesen Zielen arbeiten, wird Nachhaltigkeit irgendwann zur Normalität.“ Politik, Praxis, Forschung und Lehre – nur gemeinsam kann der Weg zu einer nachhaltigeren Bauwirtschaft gelingen.