Nach Verunreinigung wird die Chlordosierung im Trinkwasser zurückgefahren

Das in den vergangenen Tagen zugeführte Chlor in Teilen der Trinkwasserversorgung in der Kernstadt Biberach hat mittlerweile eine ausreichende Einwirkungszeit in allen betroffenen Trinkwasserleitungen erreicht. Nach wie vor ist unklar, wie die coliformen Keime ins Trinkwasser gelangen konnten. Bei den Kontrollen von Trinkwassernetzen und Hausinstallationen wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Ab Dienstag, 24. September, wird die Chlordosierung nun schrittweise zurückgefahren. Anschließend werden täglich Wasserproben entnommen, um eine mögliche Keimbelastung ohne Chlor festzustellen. Sollten sich weiterhin Keime bilden, wird die Chlorung fortgesetzt und die Ursachenermittlung geht weiter. Das Ergebnis der endgültigen Keimuntersuchung wird frühestens bis zum 1. Oktober erwartet. Die Kunden werden anschließend durch das Versorgungsunternehmen Ewa Riss per Handzettel, die Medien und im Internet unter www.ewa-riss.de informiert.

Auslöser für die Chlorung war eine Routinekontrolle des Trinkwassers, bei der am 9. September eine Verunreinigung mit coliformen Keimen im südlichen Bereich der Kernstadt festgestellt wurde. Coliforme Keime gelten als Hinweis auf mögliche Verunreinigungen des Trinkwassers. Aus diesem Grund wurden in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt eine Chlorung beschlossen.