Nach tödlicher Messerattacke sucht Polizei weiter nach der Tatwaffe

Auch am vierten Tag nach der schrecklichen Bluttat in Biberach, bei der ein 17-Jähriger erstochen wurde, gibt es keine Neuigkeiten zur Tatwaffe. „Wir gehen davon aus, dass die Beamten immer noch auf der Suche sind“, heißt es bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm. Dennoch wurde der mutmaßliche 20-jährige Täter am Montag verhaftet. Die Anklage lautet auf Mordverdacht.

„Wir haben andere Beweismittel und Zeugenaussagen, die den dringenden Tatverdacht ergeben haben“, sagt Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster von der Staatsanwaltschaft Ravensburg. „Es ist schon ganz gut, wenn die Polizei die Tatwaffe findet, aber wir haben auch andere Beweismittel sichergestellt.“ Das Motiv ist immer noch unklar.

Nach dem tödlichen Messerangriff in Biberach am Samstag sucht die Polizei nun intensiv nach zwei Männern. Sie sollen direkt nach Opfer, mutmaßlichem Täter und einem weiteren Begleiter die Gaststätte am Gigelberg in Biberach verlassen haben.

Zur Feststellung der genauen Todesursache soll die Leiche des 17-Jährigen obduziert werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. „Das wird immer gemacht, wenn es sich um ein Tötungsdelikt handelt“, erklärt Wolfgang Angster. „In diesem Fall kann festgestellt werden, mit wie vielen Stichen das Opfer getötet wurde.“