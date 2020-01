Nach schwerem Sturz: Motocrosser Paul Bloy erfolgreich operiert

Hiobsbotschaft für Motocrosser Paul Bloy: Der 16-Jährige vom AMC Biberach hat sich bei einem Trainingssturz in Norditalien das Schlüsselbein gebrochen.

Bloy hatte auf dem Kurs von Mantova auf einer PS-stärkeren 250-Kubikzentimeter-Maschine trainiert.

Denn er hat sich für 2020 ein großes Pensum vorgenommen: Zusätzlich zu den Starts in seiner offiziellen Klasse „Junior 125“ möchte er gegen ältere Fahrer auch in der MX-2-Klasse um die deutsche Meisterschaft fahren.

Die ersten Kilometer mit mehr Hubraum und deutlich mehr PS seien super gewesen, so Bloy: „Richtig schnelle Rundenzeiten, ein gutes Gefühl.“

Hinterrad weggerutscht

In einer schnellen 180-Grad-Kehre sei ihm auf sehr abgefahrener Strecke dann das Hinterrad kurz weggerutscht. „Als es wieder Grip hatte, bin ich im hohen Bogen abgeflogen und auf der linken Schulter gelandet“, bilanziert er.

„Der Sturz hätte bei der Geschwindigkeit schlimmer enden können“, ergänzt Vater Martin Branz als Augenzeuge.

Man habe sich für eine Operation in der Heimat im Sana-Klinikum entschieden. „In Biberach hat Chefarzt Götz Röderer Paul am Mittwoch top versorgt und zur Stabilisierung einen Stift eingesetzt“, so Branz.

Paul Bloy fühlt sich nach eigenem Bekunden mittlerweile dank nachlassender Schmerzen gut. Er hoffe, dass der Heilungsprozess schnell voranschreitet und geht von mindestens sechs Wochen Pause aus.

Dann will er wieder möglichst schnell aufs Bike und versäumte Trainingszeit aufholen.