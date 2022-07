Nach Onlinelehre: So finden Biberacher Studierende zurück in Hochschulalltag

Durch die monatelange digitalen Lehre in der Pandemie sind einige wichtige Aspekte des Studiums zu kurz gekommen. Dadurch sind Lernlücken, Unsicherheit und Demotivation entstanden. Die Hochschule Biberach (HBC) möchte die jungen Menschen unterstützen und hat dafür Teambuilding-Maßnahmen, Mathe- und Physiktutorien und Mentoring-Programme und weitere Angebote entwickelt. Rund 200 000 Euro erhielt HBC für die Abmilderung der „Lernrückstände“ vom Landes-Wissenschaftsministerium. Die ersten Maßnahmen liefen im Sommersemester weitere sind für sind geplant.

Natürlich hat auch die soziale Isolation während der Pandemie Spuren hinterlassen: Komilitoninnen und Komilitonen des eigenen und erst recht der anderen Semester und Studiengänge kennenzulernen, war für Studierende kaum möglich. Das Bedürfnis nach Vernetzung untereinander ist daher groß. Um die Gemeinschaftlichkeit der jungen Menschen zu fördern, hat beispielsweise der Studiengang Energie-Ingenieurwesen Teambuilding-Workshops für die „Corona-Semester“ angeboten.

Psychologin coacht Studierende

Christiane Viereck ist Psychologin an der Uniklinik Ulm und Dozentin an der HBC. In vierstündigen Coaching-Maßnahmen hat sie Studierenden Tipps zu ihren kommunikativen Fähigkeiten, für mehr Durchsetzungsvermögen aber auch Teamfähigkeit vermittelt. „Nach zwei Jahren des fast ausschließlich vor dem PC stattfindenden Studiums gilt es nun, den Weg in einen eigentlich ganz „alltäglichen Alltag“ zu finden“, berichtet Christiane Viereck. „Die Studierenden haben ihre Chance genutzt und sich aktiv in den Workshop eingebracht – es war schön zu erleben, wie sie auch als Gruppe zusammengewachsen sind.“

Hilfreich auch für den späteren Beruf

Der Workshop bilde auch eine Brücke zwischen Hochschule und Berufswelt, da von Ingenieurinnen und Ingenieuren heute über reines Fachwissen hinaus weitere Fähigkeiten gefordert werden, sagt die Dozentin. „So ist es im Unternehmen hilfreich, die unterschiedlichen Rollen von Teammitgliedern einschätzen und die gestellten Aufgaben anhand der Eigenschaften jedes einzelnen Teammitglieds effektiv verteilen zu können.“

Lob von Studierenden

Den Studierenden haben vor allem die praktischen Übungen gefallen und Mehrwert geliefert: „Die vermittelten Informationen sind eine gute Hilfe nicht nur im Bereich Kommunikation, sondern auch im Bereich Lernen und Motivation“, erzählt Jonas Hornscheidt, der im zweiten Semester studiert. „Wir hatten alle das Gefühl, dass uns das Seminar weitergeholfen hat.“ Auch unabhängig von der Corona-Pandemie empfiehlt er seinen Komilitoninnen und Komilitonen, an einem Teamworkshop teilzunehmen.

Studierende waren oft Einzelkämpfer

Neben der Förderung von Kommunikation und direktem Austausch sollen die Angebote die Studierenden im Lernprozess unterstützen. Denn unter den Studierenden war das gemeinsame Lernen und Diskutieren über den Lernstoff durch die digitale Situation während der Corona-Semester nur bedingt möglich. „Nicht selten waren Studierende Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer und haben sich nach der Vorlesung selbst – ohne Austausch – mit ihrem Lernstoff auseinandergesetzt“, bedauert Marieke Rigter, die an der Hochschule Biberach die Maßnahmen zur Abmilderung der Lernrückstände koordiniert.

Unterstützung vor der Prüfungsphase

Dazu zählte auch ein Lernabend am Campus Stadt, bei dem sich Studierende sich gemeinsam auf Prüfungen vorbereiten konnten. Neben Lernplätzen gab es auch fachliche Unterstützungsangebote durch Ansprechpersonen für Mathematik, wissenschaftliches Schreiben und Arbeiten sowie der Lernwerkstatt. Die Vernetzung der Studierenden und den Austausch untereinander fördern und zusätzlich vor der Prüfungsphase nochmals fachliche Unterstützung anbieten, schildert Marieke Rigter die Ziele.