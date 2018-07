Nach erneutem Patzer: Welttorhüter ergreift Partei für Loris Karius

Der FC Liverpool hat für über 72 Millionen Euro einen neuen Torhüter verpflichtet - und damit wohl auch der bisherigen Nummer 1, Loris Karius, einen Nachfolger vor die Nase gesetzt.

„Als die Gelegenheit kam, einen der besten Torhüter der Welt zu verpflichten, da mussten wir nicht lange überlegen“, sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp, zum Transfer des 25-Jährigen brasilianischen Nationalkeeper Alisson, der vom AS Rom nach England wechselt.

Der FC Liverpool reagiert damit auch auf die schwankenden Leistungen des gebürtigen Biberachers Karius, der im Finale der Champions League im Mai beim 1-3 gegen Real Madrid gleich zwei Mal böse patzte.

Loris Karius hatte im Champions-League-Finale gepatzt.

Die nicht enden wollende Diskussion um Karius hat einen seiner Kollegen jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt bewegt. Der fünfmalige Welttorhüter Iker Casillas, Weltmeister mit Spanien und mehrfacher spanischer Meister und Champions-League-Sieger mit Real Madrid, hat sich in einem Plädoyer für seinen Torhüterkollegen aus Biberach stark gemacht.

„Hinter jedem einzelnen von uns steht eine Person. Derjenige, der noch nie einen Fehler gemacht hat, soll seine Hand heben. Aus unseren Fehlern zu lernen, macht uns stärker und menschlicher" twitterte Casillas. Zu dem Tweet fügte er ein Video hinzu, welches einige seiner Patzer im Verlauf seiner Karriere zeigt.

Bereits vor einigen Tagen hatte Casillas auf Twitter Partei für Karius ergriffen und den Torhüter in Schutz genommen. Zuvor hatte Karius bei einer 1:3 Testspielniederlage gegen Borussia Dortmund gepatzt.

Er appellierte an die Fans, Karius in Ruhe zu „Wann werden diese Angriffe auf Loris Karius endlich aufhören? Es gibt viel ernstere Probleme auf dieser Welt, verdammt nochmal!"

Neben Häme und Kritik erhält Karius allerdings auch Zuspruch und Unterstützung. Unter seinem jüngsten Post auf Instagram schrieben viele Fans aufmunternde Worte an den früheren Bundesliga-Torwart. „Es zählt nicht, was andere sagen. Was zählt, ist deine eigene Meinung über dich selbst“, so ein Fan zu Karius.

Die Zukunft des gebürtigen Biberachers ist nach der Verpflichtung von Alisson ungewiss. Liverpools Coach Jürgen Klopp hatte bereits angekündigt, Alisson als neue Nummer eins etablieren zu wollen. Für Karius sei der Transfer „nicht so wahnsinnig toll“, so Klopp.

