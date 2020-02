Nach Diebstahl geflüchtet

Eine Unbekannte hat am Samstag in einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Biberach ein Getränk aus einem Regal genommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie das Geschäft verlassen, ohne das Getränk zu bezahlen.

Zeugen beobachteten den Vorfall und sprachen das Mädchen an. Die Zeugen nahmen das Getränk an sich. Im Gespräch riss die Unbekannte das Getränk unerwartet wieder an sich. Sie stieß eine Zeugin zur Seite und flüchtete unerkannt. Die erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei fahndete nach der Flüchtigen konnte sie jedoch nicht finden. Die unbekannte Ladendiebin soll etwa 15 Jahre alt gewesen sein und hatte braunes schulterlanges Haar. Bekleidet war sie mit einem grauen Kapuzenshirt und einer Jeanshose.