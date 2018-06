Nach Diebestour festgenommen

Die Polizei hat zwei Männer geschnappt, die im Kreis Biberach und in Memmingen Diebstähle begangenen haben sollen. Bereits Mitte April kontrollierten die Beamten im Memminger Gewerbegebiet Nord ein Auto mit zwei Insassen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Dienstag mitteilte.

Fahrer war ein 28-jähriger Pole, Beifahrer ein Mann aus Baden-Württemberg. „Der 36-Jährige stammt aus dem Landkreis Biberach“, so ein Sprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Im Fahrzeug stellte die Polizei eine geringe Menge an Drogen sowie drei Dutzend gestohlene Waren fest, die zum Großteil aus Elektrofachmärkten stammten. An einzelnen Artikeln war noch die Diebstahlssicherung angebracht. Zudem zeigte der 28-Jährige laut Polizeibericht einen übers Internet gekauften gefälschten Führerschein vor.

In Zusammenarbeit mit der Kollegen des Polizeipräsidiums Ulm wurden den Männern vier Diebstähle in Memmingen und im Kreis Biberach mit einem Gesamtschaden von rund 4000 Euro nachgewiesen. Da der 28-jährige Pole keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, kam er wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls im besonders schwerem Fall in Untersuchungshaft.