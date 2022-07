Nach dem Schützen- startet das Viehmarktplatzfest

Das Altstadtfest auf dem Viehmarktplatz vom FV Biberach startet am Freitag, 29. Juli, um 18 Uhr. Neben der Band "High Tension", gibt es Fassbier von der Bergbrauerei, eine Wein- und Sektbar, Spezialitäten von Metzgerei Koch und einen Pizzastand. Das teilt der Verein mit. Parken ist direkt unter dem Platz in der Tiefgarage möglich.

Annähernd 40 Leute des Vereins seien für das Event verantwortlich, wie Organisationsleiter Bruno Münch erläutert. Der Traditionsverein als Einspartenverein mit seinen über 400 Mitgliedern, darunter über 220 Jugendliche unter 18 Jahren, konzentriert sich nur auf Fußball. Die erste Mannschaft wurde in der vergangenen Saison Meister in der Landesliga und spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Die 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga A. In den Jugendstaffeln ist der FV überall vertreten, die A-Jugend bis C-Jugend spielt in der Landesliga. Anfang Juli gewann der FV nach 2019 wieder den Biberacher Stadtpokal.