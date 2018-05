Nach acht Jahren: Ordnungsamtsleiterin verlässt Biberach

Sie hat in Biberach einiges verändert, viel erreicht und musste anfangs auch viel Kritik einstecken. Ordnungsamtsleiterin Brigitte Länge verlässt nach knapp acht Jahren die Stadt Biberach. Am 1. Juni beginnt sie im Landratsamt Alb-Donau-Kreis als Fachbereichsleiterin für Soziale Hilfen. „Ich möchte nach insgesamt zehn Jahren in einem Ordnungsamt etwas Neues beginnen“, sagt die 43-Jährige. „Ich freue mich auf diese Herausforderung.“

Ihr Amt in Biberach verlässt sie auch mit ein wenig Wehmut. „Bei der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses wäre ich schon noch gerne als Ordnungsamtsleiterin dabei gewesen, das Projekt begleitet mich seit 2012“, sagt Brigitte Länge. „Da hätte ich gerne weiter mitgearbeitet.“ Froh ist sie darüber, dass die Stadt seit 2017 einen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten hat.

Zu einem besseren Sicherheitskonzept des Biberacher Schützenfest hat sie viel beigetragen. Das hat zu Beginn ihrer Amtszeit allerdings auch für große Diskussionen gesorgt. „Für mich war dies eine sehr schwierige Zeit.“ Die Ordnungsamtsleiterin wurde zur Zielscheibe des Ärgers von Bürgern, aber auch von Vertretern der Schützendirektion: „Die Menschen haben geglaubt, ich will ihnen ihr Fest vermiesen“, sagt Brigitte Länge. „Mir ging und geht es dabei aber immer um die Sicherheit. Festbesucher sollen stets ohne Angst um ihre eigene Sicherheit feiern können. Denn seit Duisburg hat sich vieles verändert.“

Dabei meint sie die Katastrophe bei der Loveparade 2010, bei der 21 Menschen ums Leben kamen. „Klar, Biberach ist sicherlich nicht Duisburg – aber auch nur dann, wenn alle Beteiligten die Risiken richtig bewerten und dann gemeinsam Sicherheitsmaßnahmen umsetzen.“

Als Brigitte Länge sich erstmals mit dem Schützenfest befasst hat, habe sie festgestellt, dass wichtige ordnungsrechtliche Anträge und Genehmigungen fehlten, es habe kein umfassendes Sicherheitskonzept und die daraus resultierende Maßnahmen gegeben. „Die Themen wurden gemeinsam mit der Schützendirektion aufgearbeitet, das Fest ist jetzt in puncto Sicherheit sehr gut aufgestellt und das Sicherheitskonzept wird jährlich überprüft und angepasst“, sagt die Ordnungsamtsleiterin.

Doch die Arbeit im Ordnungsamt umfasst viel mehr als nur die Sicherheit. „Eine große Herausforderung während meiner Zeit in Biberach war die Aufnahme der vielen Flüchtlinge in der Stadt“, sagt Brigitte Länge. „Die Ausländerbehörde, die auch zu meinem Amt gehört, musste in sehr kurzer Zeit Hunderte neuer Ausländerakten angelegen und den geflüchteten Menschen die notwendigen Dokumente ausstellen. In der Zwischenzeit liegt der Fokus auf der Integration, die auch beim Ordnungsamt angesiedelt ist.“

Als Brigitte Länge im Oktober 2010 in Biberach in ihr Amt kam, gab es sechs Mitarbeiter beim Gemeindevollzugsdienst. Jetzt sind es zehn. „Wir haben in diesem Bereich den Kommunalen Ordnungsdienst aufgebaut und die Mitarbeiter gezielt geschult, um insbesondere in den Abend- und auch Nachtstunden die Sicherheitsaufgaben in der Stadt gut wahrnehmen zu können und präsent zu sein“, sagt Länge. „Mit der Polizei tauschen wir uns aus, die Zusammenarbeit läuft sehr gut.“ Ob Biberach nun sicher ist? „Auf jeden Fall. Biberach ist im Vergleich zu anderen Städten eine sehr sichere Stadt.“

Ein Projekt, das der Ordnungsamtsleiterin besonders am Herzen lag, war der Notfall- und Krisenplan für die Stadt. Bereits der frühere Oberbürgermeister Thomas Fettback habe angeregt, dieses Thema anzugehen. Inzwischen steht der Plan und die Beteiligten können die Maßnahmenplanung weiterführen. „Ich bin froh, dass ich dieses Projekt noch so weit voranbringen konnte. Denn vor allem nach den beiden Hochwasserereignissen 2016 haben wir gemerkt, wie wichtig ein solcher Plan ist“, sagt Brigitte Länge.

In einem Krisenfall müssen die Verantwortlichen genau wissen, wer was zu tun hat. Die Verantwortungsbereiche müssen klar definiert und die zuständigen Ansprechpartner erreichbar sein. Als Beispiel nennt sie den Wasserrohrbruch, der Anfang des Jahres in der Riedlinger Straße war. „Hätte die Wasserversorgung nicht wieder schnell provisorisch hergestellt werden können, dann hätte man eventuell eine Notversorgung aufbauen oder gar das Krankenhaus evakuieren müssen. In so einem Fall muss jeder Beteiligte wissen, was seine Aufgabe ist. Denn Entscheidungen müssen unter Zeitdruck getroffen werden und die Umsetzung muss schnell gehen.“ Mit dem Notfall- und Krisenplan sei die Stadt Biberach jetzt für die Zukunft gewappnet.