Nabu und BUND diskutieren mit Kandidaten

Um konstruktiven Austausch zu den Themen Klima- sowie Umwelt- und Naturschutz ging es bei den Acht-Augen-Gesprächen der Bezirksgeschäftsführerinnen von BUND und Nabu und den Bundestagskandidatinnen und -kandidaten der größeren demokratischen Parteien für die Wahlkreise Ulm/Alb-Donau und Biberach. Dazu hatten die Verbände in den Hermannsgarten nach Ulm sowie ins Nabu-Heim in Laupheim geladen. Obwohl für alle Parteien die gleichen Fragen die Grundlage der Gespräche bildeten, konnten sich die Gespräche durch die offene Diskussionsstruktur in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln.

„Ein aus Naturschutzsicht sehr erfreuliches Fazit dieser Gespräche war, dass bei allen Gästen ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Wichtigkeit des Klima- und Artenschutzes für unser aller Zukunft erkennbar war“, teilen Nabu und BUND in einer Pressemeldung mit. Dennoch habe es Unterschiede in den Lösungsideen und der Priorisierung der Probleme gegeben.

So drehte sich das Gespräch mit den Linken David Rizzotto und Rainer Schaaf zuerst um den Rohstoffverbrauch für Gebäude- und Straßenbau, den beide sehr kritisch sehen, gerade wenn Bäume für die Rohstoffgewinnung gefällt werden. Umfangreiche Ideen habe Schaaf zum Thema Mobilität der Zukunft geliefert. Neben strengen Tempolimits habe er einen deutlichen Ausbau des ÖPNV auch im Nahverkehr und ein 365-Euro-Jahresticket vorgeschlagen. In einem späteren Schritt habe er auch die Vision eines Ruf-ÖPNV mit selbstfahrenden, wasserstoffbetriebenen Bussen, finanziert über eine Mobilitätsabgabe, entworfen. Auch zum Thema Artenschutz hätten sich beide Kandidaten sehr kritisch geäußert. Das Insektenschutzgesetz gehe ihnen wie auch den Naturschutzverbänden nicht weit genug. Eine „schöne Schlussbemerkung“ von Rizzotto, die auch alle Naturschützerinnen und Naturschützer unterschreiben könnten, sei gewesen: „Der Planet ist der Boss. Daran sollte sich Klima- und Umweltschutzpolitik orientieren.“

Schwerpunkt des Gesprächs mit der FDP sei der Umgang mit dem Klimawandel gewesen. Dabei setzten die beiden FDP-Kandidaten Alexander Kulitz und Florian Hirth auf einen klaren CO2-Deckel und den Handel mit Emissionszertifikaten. Gesetzliche Regulationen lehnten die Politiker ab und setzten stattdessen auf intrinsische Motivation und technische Innovation. „Diesen Fokus sehen die Naturschutzverbände kritisch, da die intrinsische Motivation bislang nicht ausgereicht hat, um wirkungsvoll den Klimawandel zu begrenzen“, bemerken Nabu und BUND in der Pressemitteilung. Einigkeit habe dagegen beim Thema Energie mit und Ausbau der erneuerbaren Energien geherrscht.

Einvernehmen habe beim Besuch von Anja Reinalter und Marcel Emmerich von Bündnis 90/Die Grünen bei den Themen CO2-Bepreisung, Photovoltaikpflicht, Tempolimit, Energiemix, Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, Gentechnik und Baurecht nach §13b geherrscht. Besonders interessant erscheine den Naturschutzverbänden die Idee eines Klimaschutzministeriums mit Vetorecht.

Viele Übereinstimmungen habe es auch im Gespräch mit den Kandidaten der SPD, Jan Rothenbacher und Martin Gerster, gegeben. „So sehen die Kandidaten im Gebäudesektor (Sanierungen), in der Energieeffizienz und -einsparung und im Bereich Mobilität große Potenziale zur Begrenzung des Klimawandels. Klimaschutz bedeutet nicht nur Verzicht, sondern auch neue Technologien, Know-how und damit Arbeitsplätze“, so die Naturschutzverbände. Auch zum Ausbau des ÖPNV gerade auf dem Land hätten die Kandidaten sich bereits umfangreiche Gedanken gemacht. Wichtig sei ihnen der Bau einer Regio-S-Bahn.

Zum Abschluss der Acht-Augen-Gespräche waren Ronja Kemmer und Joseph Rief von der CDU im Nabu-Heim in Laupheim zu Gast. Auch die Gäste von der CDU hätten die Wichtigkeit der Klimaschutzpolitik und CO2 die Währung der Zukunft genannt. „Beide Gäste sehen allerdings in allen Bereichen des Klimaschutzes Zielkonflikte, zum Beispiel mit der Produktion auf landwirtschaftlichen Flächen, in der Tierhaltung, beim Ausbau der erneuerbaren Energien und mit der Industrie“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch wenn die Gewichtungen der Probleme zwischen Naturschützerinnen und den Kandidaten unterschiedlich bewertet würden, habe doch Einigkeit darüber geherrscht, dass nur im Konsens mit allen Beteiligten Lösungen für die Zielkonflikte gefunden werden können.

Die ausführlicheren Protokolle der Gespräche finden sie unter: www. nabu-bezirkado.de oder www.bund-ulm.de