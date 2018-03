Nabu plant mehr Angebote für Kinder

„Wir sind ein Team. Ein tolles Team“ – so lobte Martin Rösler das Engagement der Aktiven des Vereins bei der Jahreshauptversammlung des Nabu. „Doch wir können unsere Arbeit auch deshalb so erfolgreich machen, weil uns viele Naturbegeisterte mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen“, betonte der Vorsitzende die Bedeutung auch der passiven Mitglieder. Das neue Programm des Nabu sieht jeden Monat ein Angebot für Kinder vor.

Über 1000 Mitglieder hat die lokale Ortsgruppe des Naturschutzbunds. Viele davon halten dem Verein schon mehrere Jahrzehnte die Treue. Dies nahm der Vorstand zum Anlass, diejenigen Mitglieder, die in diesem Jahr 20, 30 oder 40-jährige Vereinszugehörigkeit haben, mit einer Ehrennadel und Urkunde auszuzeichnen. Anschließend ließ Nicole Jüngling beim Jahresrückblick die Aktivitäten im vergangenen Jahr Revue passieren. 17 Veranstaltungen bot die Gruppe 2017 an, darunter Filmvorführungen, naturkundliche Exkursionen, Programme für Kinder oder Nistkastenkontrollen.

Auch heuer gibt es ein Angebot rund um die heimische Natur. Neben Veranstaltungen wie Vogelführungen und Geocaching gibt es wieder eine Radtour, eine Biberführung und, ganz neu, eine Exkursion zum Thema Moose. Insbesondere das Angebot für Kinder soll künftig verstärkt werden. Ab April gibt es immer am dritten Wochenende des Monats ein Naturerlebnisprogramm für Naturentdecker zwischen sechs und zehn Jahren. Start ist am Samstag, 21. April.

Ein Vortrag erläuterte die Lebensweise des Stars, Vogel des Jahres 2018. Die Bestände des Stars gehen seit Jahren stark zurück. Damit steht die Vogelart stellvertretend für den schleichenden Rückgang der so genannten Allerweltsvögel in unserer Landschaft. In der Diskussionsrunde zeigte sich, dass die Themen Insektensterben und Rückgang der Vielfalt in der Natur die Menschen beschäftigen. So mancher äußerte seinen Unmut darüber, dass diese Themen in der Politik nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit in Angriff genommen würden. „Hier nimmt der Nabu, der auch in Berlin und Brüssel vertreten ist, eine ganz wichtige Rolle als Berater der Politiker ein“, sagte Rösler. Zum Thema Insektensterben wurde auf lokaler Ebene kürzlich ein Aktionsbündnis mit anderen Verbänden geschlossen und einen Aktionsplan ausgearbeitet. Sabine Brandt, Leiterin der Regionalgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben, erläuterte, dass man gezielt auf die Gemeinden und die Kirche als Besitzer großer Flächen zugehen werde, um Maßnahmen zum Schutz von Insekten und ihrer Lebensräume zu entwickeln. „Vielen ist einfach nicht klar, dass die meisten Blütenpflanzen, der Anbau von Obst und Gemüse, nahezu die gesamte Vogelwelt oder die Fledermäuse auf das Vorkommen von Insekten angewiesen sind. Können wir den Rückgang der Vielfalt der Natur nicht aufhalten, sieht es auch für uns in Zukunft düster aus“, so so lautete das Resümee des Abends.