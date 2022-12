Nabu bittet, wieder Vögel zu zählen

Zum 13. Mal findet die „Stunde der Wintervögel“ von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Januar, statt – die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Der NABU und sein bayerischer Partner LBV rufen alle Naturfreunde und -freundinnen auf, eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Wo genau kommen sie vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden und wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wintervögel aus? „Je genauer wir über solche Fragen Bescheid wissen, desto besser können wir uns für den Schutz der Vögel einsetzen“, betont Nicole Jüngling vom Nabu Biberach. Der Fokus liegt dabei auf dem Siedlungsbereich, weshalb nicht im Wald gezählt werden soll.

Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus. Die Zählung funktioniert ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Dies vermeidet Doppelzählungen. Die Beobachtungen können dann im Internet unter www.nabu.de bis Montag, 16. Januar, direkt über ein online-Formular oder per App gemeldet werden. Im Rathaus Biberach liegen Flyer aus, die eine Postkarte zur Meldung der Daten enthalten. Am Samstag, und Sonntag, 7. und 8. Januar, können die Beobachtungen zudem telefonisch unter 0800/1157115 gemeldet werden. Auf der Homepage des Nabbu gibt es zahlreiche Bestimmungstipps für die häufigsten Vogelarten sowie Zählhilfen zum Ausdrucken.