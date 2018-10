Nächstes Ziel ist eine Berufsschule für die Menschen in Ugwaku

Im Dorf Ugwaku in Nigeria passiert einiges. Dank des Vereins „Kinderhilfe Ugwaku“ des Biberacher Pfarrers Paul Odoeme gibt es dort eine Realschule, ein Schlafhaus mit Mensa, ein Sportzentrum und ganz neu auch eine Grundschule für 280 Kinder. „Ohne die vielen Spenden hätten wir das niemals geschafft“, freut sich Pfarrer Odoeme. Doch damit nicht genug, seine Vision geht weiter: Als nächstes steht der Bau und Betrieb einer Berufsschule an. „Wir wollen, dass die Menschen etwas Handwerkliches lernen und somit eine Zukunft in ihrem eigenen Land haben“, sagt Pfarrer Paul Odoeme. Es gehe darum, Fluchtursachen vorzubeugen.

Bei der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ im vergangenen Jahr gingen 4325 Euro an das Hilfsprojekt in Afrika. Auch in diesem Jahr geht die Weihnachtsaktion weiter.

„Lesen und schreiben reicht nicht, wenn man den Kindern und Jugendlichen in Nigeria eine sichere Zukunft ermöglichen möchte“, sagt der 48-jähirge Pfarrer über sein Heimatland. „Berufsbildung ist die Zukunft.“ Mit der „Kinderhilfe Ugwaku“ versucht Pfarrer Odoeme gegen mögliche Fluchtursachen anzukämpfen: „Wir brauchen Kinder und Jugendliche, die unser Land weiterentwickeln, das sind wichtige Perspektiven für das Volk.“

158 000 Euro für die Grundschule

Erst im März dieses Jahres war Pfarrer Paul Odoeme bei der Eröffnung der Grundschule in Ugwaku. „Es war so schön zu sehen, wie die Schüler gleich am nächsten Morgen in der Schule saßen und gelernt haben.“ Die Freude sei sehr groß gewesen. 158 000 Euro hat der Bau und die Ausstattung der dreistöckigen Grundschule gekostet. „Das hat sich wirklich gelohnt.“ In der Grundschule gibt es acht Unterrichtsräume, zwei für Vorschüler und sechs für die Grundschüler. Zusätzlich gibt es einen Computerraum und eine Bibliothek.

Seit elf Jahren setzt sich Pfarrer Odoeme gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern für das Dorf Ugwaku ein. Angefangen hat alles 2007 in Nagold, als er in der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal tätig war. Seit fünf Jahren ist er in Biberach und führt das Projekt selbstverständlich fort. „Ich bin richtig stolz, was wir schon alles erreicht haben.“ Im Dezember fliegt er das nächste Mal nach Nigeria und führt Grundstücksverhandlungen. „Ich habe schon eine Vorstellung, wo die Berufsschule entstehen soll, aber ich muss noch mit der Familie sprechen, denen das Grundstück gehört“, sagt er. Sorgen, dass es keinen Platz gibt, macht er sich keine. „Die Menschen wollen schließlich etwas für ihre Kinder und ihre berufliche Zukunft tun.“

Berufsschule ist wichtiges Ziel

Mit der Berufsschule wird für Pfarrer Odoeme ein Traum wahr: „Nicht alle können Rechtsanwalt werden oder Medizin studieren“, sagt er. „Es gibt so viele, die sehr begabt sind und etwas mit ihren Händen schaffen können.“ Das will er unterstützen. In der Berufsschule können sich die Schüler entscheiden. Geplant sind eine Schreinerei, eine Flaschnerei, eine Nähwerkstatt. Es gibt eine Ausbildung im Bauwesen, in der Elektrobranche und als Automechaniker. Ebenso können Klempnerarbeiten und Schweißen erlernt werden. Über den passenden Abschluss, der staatlich anerkannt sein soll, hat sich Pfarrer Odoeme schon mit der Regierung unterhalten, die passenden Lehrkräfte hat er auch schon gefunden.