Nächstes Ziel der Schwarz-Schwestern ist die Dritte Liga

Insgesamt 60 Unparteiische sind beim 22. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ im Einsatz gewesen. 13 Gespanne, darunter zwei weibliche, standen dabei besonders im Fokus. Denn der Deutsche Handballbund (DHB) nutzte das Nachwuchs-Handballturnier in der Kreisstadt erneut zur Sichtung von Schiedsrichtern für den DHB-Perspektivkader und damit für Einsätze in der A-Jugendbundesliga und der Dritten Liga. Eines der beiden weiblichen Gespanne bildeten Madita und Leonie Schwarz von der HSG Langenau/Elchingen, beide sind auch noch aktive Handballerinnen beim Bezirksligisten HSG Lonsee-Amstetten.

Die 23-jährige Madita und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Leonie Schwarz sind das einzige Gespann des Handballverbands Württemberg (HVW) gewesen, das in Biberach gepfiffen hat. Beide waren das erste Mal beim Ibot dabei. „Es ist ein tolles Turnier. Man lernt viele unterschiedliche Spielweisen kennen. Das bringt einen weiter als Schiedsrichterin“, so Leonie Schwarz. Und ihre Schwester Madita fügt hinzu: „Das DHB-Coaching hier bringt einem sehr viel. Man ist in jedem Spiel unter Beobachtung und bekommt Tipps, die man im nächsten Spiel umsetzen kann. Das ist etwas anderes als im Ligabetrieb, da bekommt man nicht so viele Rückmeldungen.“ Mittlerweile mache es ihnen mehr Spaß zu pfeifen, als selbst zu spielen. „Der Reiz ist, dass wir als Schiedsrichterinnen weiterkommen können“, sagt Leonie Schwarz. „Und es stärkt auch das Selbstbewusstsein, weil man lernt, seinen Entscheidungen im Spiel treu zu bleiben“, so Madita Schwarz. „Es schaut jeder auf einen: Trainer, Zuschauer und Spieler. Es ist immer eine Herausforderung.“

Seit 2013 sind beide im Erwachsenenbereich in der Regel immer als Gespann unterwegs und pfeifen mittlerweile Spiele bis zur Männer- und Frauen-Württembergliga. Beide haben aber auch schon ein Spiel allein geleitet, weil die Schwester verhindert war und kein weiterer Schiedsrichter zu bekommen war. „Der Schiedsrichtermangel im HVW ist uns sehr gut bekannt. Das ist in Schirikreisen auch immer wieder ein großes Thema“, sagt Leonie Schwarz. „Alleine zu pfeifen ist schwieriger, der Stresslevel ist viel höher. Im Gespann sieht man einfach mehr.“

Bis zu 9000 Schiris fehlen

1279 Schiedsrichter gibt es derzeit im HVW, davon sind 199 weiblich. Bundesweit pfeifen aktuell circa 21 000 Schiedsrichter, um nach DHB-Angaben alle Spiele zuverlässig besetzen zu können, wären weitere 8000 bis 9000 Unparteiische nötig. Im HVW fehlten 400 Unparteiische im Jahr 2017, neuere Zahlen liegen der SZ nicht vor. Der für die Dritte Liga zuständige DHB-Schiedsrichterlehrwart Jürgen Hilfinger aus Ulm, der zuvor in selber Funktion auch schon im Bezirk Bodensee-Donau, im HVW und im Regionalverband Süd tätig war, bewertet die Lage im HVW als ernst. „Es fehlt im HVW vor allem der Mittelbau, also die Schiedsrichter zwischen 30 und 40 Jahren. Daher kann man nicht jedes Spiel auf Verbandsebene mit zwei Schiedsrichtern besetzen“, sagt der 58-Jährige. „Mit nur einem Schiedsrichter passieren deutlich mehr Fehlwarnehmungen und -entscheidungen.“ Zudem resultiere aus dem Mangel eine zeitliche Überbeanspruchung der pfeifenden Schiedsrichter, was Auswirkungen auf das Familienleben habe. Wie man dem Mangel entgegenwirken kann? „Am einfachsten wäre es, die jungen Spieler einen Schiedsrichterkurs machen zu lassen. Irgendeiner bleibt immer hängen“, sagt Hilfinger. Wenn es mehr Geld für Schiedsrichter gäbe, dann wäre die Motivation höher, Unparteiischer zu werden. „Bei Neulingen müssten die Vereine und die Bezirke dafür sorgen, dass diese im ersten Jahr gecoacht werden, um besser ins Business reinzukommen“, so Hilfinger weiter.

„Schiedsrichterin zu sein macht einfach Spaß, auch wenn es durchaus anstrengend ist“, sagt derweil Leonie Schwarz. Was die Ziele der Schwarz-Schwestern sind? „Wir wollen es jetzt in den DHB-Perspektivkader schaffen, um in der Dritten Liga und auch Jugendbundesliga pfeifen zu können“, erläutert Madita Schwarz. „Alles Weitere wird man sehen.“