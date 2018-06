Nächste Runde im Kampf um die Aufstiegsrelegation

Gleich mehrere Derbys steigen am kommenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II. Maselheim-Sulmingen spielt gegen Laupertshausen, Mettenberg gegen Äpfingen und Schönebürg gegen Mietingen II. Weiter geht der Kampf um Relegationsplatz zwei: Baustetten spielt bei Ummendorf II, Schemmerhofen bei Inter Laupheim. Meister Achstetten hat spielfrei. Anpfiff ist bei allen Spielen am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr.

Die TSG Achstetten darf ausgelassen feiern. Ihr spielfreier Sonntag, der lange wie ein Handicap aussah, kommt jetzt sehr gelegen. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga A II kehrt die TSG wieder in die Bezirksliga zurück. Seit dem sechsten Spieltag führte Achstetten die Tabelle an und darf somit durchaus als ein würdiger Meister betrachtet werden. In der A II gibt es jetzt noch weitere Fragen zu klären. Wer belegt den Relegationsplatz? Baustetten oder Schemmerhofen? Welches Team steht am Ende auf dem Relegationsplatz nach unten? Mettenberg, Inter Laupheim oder gar noch Laupertshausen.

Lösbare Aufgabe

Der SV Baustetten reist zum TSV Ummendorf II und hat durchaus eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Die Ummendorfer „Zweite“ kann den vorletzten Tabellenplatz nicht mehr verlassen, spielt aber trotzdem sportlich fair weiter. Die Kraft reicht meist nur eine halbe Stunde, aber in dieser Zeit machen sie es den jeweiligen Gegnern so schwer wie möglich. Wie schwer macht es der TSV II den favorisierten Gästen aus Baustetten?

Der nur noch zwei Punkte schlechtere Tabellendritte SV Schemmerhofen reist zum FC Inter Laupheim. Bei den Platzherren geht es noch um ganz viel. Inter Laupheim kann ganz leicht noch auf den 13. Tabellenplatz abrutschen. Beide Teams kämpfen um die Relegationsplätze. Die einen wollen den Platz unbedingt, die anderen setzen alles daran, am letzten Spieltag der Kreisliga A II Feierabend zu haben.

Mettenberg muss punkten

Die SG Mettenberg empfängt den SV Äpfingen. Mettenberg will die Saison nicht als Drittletzter abschließen. Ob sich für dieses Unterfangen der Nachbarverein aus Äpfingen eignet? Der SVÄ zeigte zuletzt in Baustetten mit dem Remis, dass er die Saison, obwohl es um nichts mehr geht, durchaus noch ernst nimmt.

Ein weiteres Derby steht mit der Paarung SC Schönebürg gegen den SV Mietingen II auf dem Spielplan. Gastgeber Schönebürg kann sich in der Tabelle noch verbessern, der Gast aus Mietingen wird die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz beenden. Für einen Aufsteiger keine schlechte Platzierung. Der SV Burgrieden hat den FC Wacker Biberach zu Gast. Burgrieden könnte bei einem Heimerfolg den Tabellennachbarn vom FC Wacker Biberach überholen. Ob der Gast dies zulässt? Genau gleich ist die Konstellation im Spiel SF Bronnen gegen die SGM Warthausen/Birkenhard. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn und bei einem Bronner Heimsieg wären die Sportfreunde auf Platz vier, also vor der SGM.