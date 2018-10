Mysteriöser Fund auf Island - Wer erkennt diese Biberacher Hochzeit wieder?

Stell dir vor, du gehst auf Hochzeitsreise und verlierst die Speicherkarte deiner Digitalkamera – all die schönen Erinnerungen bleiben im Herzen, aber nicht in Bildern festgehalten: Beim Betrachten von Fotos in Erinnerungen schwelgen, sie Kindern und Enkeln zeige? Fehlanzeige. Dieses Missgeschick ist wohl einem Paar aus dem Kreis Biberach unterlaufen (oder Angehörigen oder Freunden der beiden – ärgerlich ist es allemal).

Wer immer die microSD-Karte mit Hunderten von Fotos verloren hat, hat Glück – und die Chance, wieder an diese zu gelangen: Der Niederländer Louis Heinsman war im Juni dieses Jahres im Urlaub auf Island und entdeckte den Chip während eines Spaziergangs im Nationalpark Vatnajökull. Er scheute keine Mühe: Er versuchte bei der Kfz-Zulassungsstelle des Biberacher Landratsamts herauszufinden, auf wen das Hochzeitsauto zugelassen ist: ein VW-Käfer mit BC-Kennzeichen und dem Zusatz „H“ für Oldtimer. Aus Datenschutzgründen darf die Behörde jedoch keine Namen herausgeben. Aus dem gleichen Grund konnte das Biberacher Standesamt dem Finder nicht offenlegen, wer am 3. Oktober 2015 geheiratet hat – ein Foto eines Hochzeitspaars wurde an diesem Tag aufgenommen.

Daher wandte sich der Niederländer jetzt an die „Schwäbische Zeitung“. Datenschutz gilt natürlich auf für uns, aber das Paar erkennt seine Hochzeitskutsche sicher auch dann wieder, wenn die zweistellige Ziffer im Nummernschild gepixelt ist. Vielleicht wissen auch SZ-Leser aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis, wer an besagtem Tag geheiratet hat und nach Island gereist ist. Dann einfach in der Redaktion (Telefon 0 73 51/500 280, E-Mail redaktion.biberach@schwaebische.de) melden. Wir leiten die Kontaktdaten an den Finder weiter, und so kommen die verschollen geglaubten Fotos hoffentlich von Island über die Niederlande zurück in den Kreis Biberach.