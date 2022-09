MV Stafflangen geht „Büffel gucken“ und auf Stocherkahnfahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Büffel gucken“ auf der schwäbischen Alb in Meidelstetten, eine Stocherkahnfahrt auf dem Neckar in Tübingen und zum Abschluss der Besuch des Mössinger Stadtfestes, waren nach einer Corona-Pause die Ausflugsziele des Musikvereins Stafflangen.

Mit dem Bus nahm der Büffelfarmer Willi Wolf die Stafflanger mit zu einer Büffelweide. Ruhig grasen die Albbüffeldamen mit ihren Kälbern und einem Büffelochsen, wie der Bulle im Fachjargon genannt wird, auf einer großen Wiese. Es sind rund 100 Tiere. Weiter entfernt sieht man ein 5000 Liter Wasserfass und dahinter ist eine Suhle, die vom überschüssigen Trinkwasser gespeist wird. Hin und wieder hört man ein Gemisch aus Grunzen und Rülpsen von den Büffeln. Launig und mit viel Spaß und Ironie erzählte Wolf mit Cowboyhut, Lederstiefeln und Schurrbart, von seiner 20- jährigen Erfahrung in der Büffelwirtschaft. Die Albbüffel sind Wasserbüffel und sein Hof wird nach EU-Bio-Norm überwacht. Wie alt kann ein Büffel werden, wie viel Milch gibt eine Büffelkuh, wie hoch ist der Fettgehalt der Milch, wie lange ist die Tragezeit einer Kuh, wie funktioniert die Vermarktung, wie groß ist eine Herde und wie schwer ist ein Tier, wenn es geschlachtet wird? Diesen Fragen ging Willi Wolf, der im Fernsehen als „schwäbischer Cowboy“ betitelt wird, nach.

An verschiedenen Standorten hat Wolf drei Herden untergebracht, insgesamt also etwa 300 Büffel. Ein Büffelochse sorgt für den Nachwuchs. „Wenn zwei Büffelochsen in einer Herde sind, bekämpfen sie sich gegenseitig“ und irgendwann sei einer tot, „das darf nicht sein“, erklärte Willi Wolf. Die Wintermonate verbringen die Tiere in einem komfortablen Offenstall und das restliche Jahr über sind sie ständig auf den Weiden rund um Meidelstetten.

Stocherkahnfahrt auf dem Neckar in Tübingen: Wie die Gondeln auf den Kanälen Venedigs, so gehören die Stocherkähne auf dem Neckar in Tübingen zum Stadtbild. Vom Wasser aus ließen die Stocherkahnfahrer die „Schokoladenseite"“Tübingens an sich vorbeiziehen. Stiftskirche, Hölderlinturm, Evangelisches Stift und Schloss Hohentübingen reihen sich wie an einer Perlenschnur auf. Die Stocherer auf den Stocherkähnen moderierten diese Sehenswürdigkeiten.

In Mössingen findet alle zwei Jahre der beliebte Mössinger „Bürgertreff“, das große Stadtfest der Vereine, statt. Der Besuch rundete den Ausflug des Musikvereins Stafflangen ab.