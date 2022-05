MV Rißegg-Rindenmoos feiert 50-jähriges Vereinsbestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Rißegg-Rindenmoos feiert am Samstag, 28. Mai, in der Gigelberghalle in Biberach 50 Jahre Vereinsgeschichte. Zu diesem Jubiläum veranstaltet der Verein einen Böhmischen Abend mit Berthold Schick und seinen „Allgäu6“.

Schützenfest, die Rißegger Bauernhochzeit mit Musikanten, ein hüpfender Geiger, zaghafte Töne, doch wo bleibt die Musik? Hier musste etwas getan werden, eine Idee wurde geboren. So begann die Geschichte des Musikvereins Rißegg-Rindenmoos, heißt es in einer Mitteilung.

Nun ist bereits ein halbes Jahrhundert vergangen. Die flotten Musikanten blieben dieser Idee stets treu und tragen durch die wöchentlichen Proben zur Erhaltung, Pflege und Förderung der Blasmusik bei. So ist die Vereinsgeschichte mit zahlreichen Auftritten wie kirchlichen und örtlichen Veranstaltungen, Umzügen, Musik- und Zeltfesten sowie Konzerten geschmückt.

Beginn des Böhmischen Abends ist um 19.30 Uhr, der Einlass ab 18.30 Uhr. Eine Karte für den Abend kostet 15 Euro. Die Karten können bereits vorab durch eine Überweisung auf das Musikvereinskonto für die Abendkasse reserviert werden. Hierzu kann einfach der QR-Code auf dem Bild gescannt werden.