MV Rißegg-Rindenmoos feiert 50-jährige Vereinsgeschichte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Rißegg-Rindenmoos e.V. hat über das letzte Maiwochenende 50 Jahre Vereinsgeschichte gefeiert. Dazu veranstaltete der Verein einen Festabend und einen Böhmischen Abend mit „Berthold Schick und seine allgäu6“.

Der Festabend am Freitag, 27. Mai wurde durch die Eröffnungsrede des Vorstandsvorsitzenden des Musikvereins Rißegg-Rindenmoos, Thomas Herrmann, begonnen. Anschließend folgten Grußworte von Ortsvorsteher Tom Abele, des ersten Bürgermeisters der Stadt Biberach Ralf Miller sowie des ersten Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverbands Biberach Michael Ziesel. Das Ehrenmitglied Götz Maier blickte in seiner Rede in die Vereinsgeschichte des Musikvereins Rißegg-Rindenmoos zurück.

Da die Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaft in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden konnten, wurden im Rahmen des Festabends dreizehn aktive Musiker durch den Mitgliedervorstand Fabian Knupfer und Michael Ziesel ausgezeichnet und eine Ernennung zum Ehrenmitglied ausgesprochen.

Geehrt wurden für 10 Jahre Lena und Jana Imhof, für 20 Jahre Nicole und Thomas Herrmann, Diana Briel-Imhof, Johannes Scheffold und Sonja Klug. Für 30 Jahre wurde Helmut Ege mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft konnte Theo Imhof, Alwin Buchschuster, Roland Wiest, Robert Dewald und Jürgen Jäckle überreicht werden.

Eine besondere Auszeichnung wurde Roland Missel verliehen, indem er zum Ehrenmitglied des Musikvereins ernannt wurde. Er ist Gründungsmitglied, seit 1972 im Musikverein dabei und übernahm zahlreiche Aufgaben im Verein.

Am darauffolgenden Samstag, 28. Mai ging es gleich weiter mit dem Böhmischen Abend, welchen der Musikverein anlässlich seines Vereinsjubiläums veranstaltete. Der Einladung waren zahlreiche Freunde der Blasmusik gefolgt, sodass „Berthold Schick und seine allgäu6“ die Gigelberghalle mit Musik erfüllen konnten. Dieser Abend war ebenfalls ein Erfolg für den Musikverein und die Musikerinnen und Musiker können voller stolz auf ein gelungenes Jubiläumswochenende zurückblicken.