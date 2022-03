MV Rissegg-Rindenmoos besetzt Ämter neu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sprecher des Vorstands Thomas Herrmann begrüßte die Anwesenden erstmals zur Generalversammlung im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Rißegg und ließ in seinem Bericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Aufgrund der Corona-Pandemie war nur eine sehr eingeschränkte Vereinsarbeit möglich. Alle im Jahr 2021 geplanten Veranstaltungen und musikalischen Auftritte mussten abgesagt werden. Der Musikverein hat deshalb im Herbst ein Oktoberfest veranstaltet, das glücklicherweise bei guter Witterung auf dem Vorplatz der Grundschule Rissegg stattfinden konnte. Das 50jährige Vereinsjubiläum soll im Mai mit einem Jubiläumsabend und Konzertabend gebührend gefeiert werden.

Der Verein zählt derzeit im Stammorchester 77 aktive Musiker mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Dirigent Dimitri Frenkel bedankte sich in seinem Bericht bei allen für die Unterstützung und Geduld während der Pandemie. Er appellierte an alle Musiker:innen die Proben zu besuchen, damit der Musikverein weiterhin spielfähig bleibt. In dem herausfordernden Vereinsjahr konnten lediglich 15 Musikproben in Präsenz stattfinden. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit beim gesamten Vorstand und bei allen Musiker:innen.

Jugendleiterin Nicole Herrmann berichtete von insgesamt 10 Jugendlichen in Ausbildung. Auch die Jugendausbildung war durch die Corona-Pandemie nur eingeschränkt und unter erschwerten Bedingungen möglich. Unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen konnte der Unterricht nun wieder in Präsenz stattfinden. Leider mussten auch bei der Jugendkapelle alle musikalischen Auftritte abgesagt werden. Eine gemeinsame Aktion der Jugendlichen fand im September mit dem Besuch des Adventure Golf in Aulendorf und anschließendem Pizzaessen und Spieleabend statt.

Bei der letzten Generalversammlung konnte der Posten des stellvertretenden Jugendleiters nicht besetzt werden. Hier stellte sich Jana Imhof zur Wahl und wurde neu in den Vorstand gewählt. Auch Matthias und Valentin Knupfer konnten neu in den Vorstand gewählt werden. Sie übernehmen das Amt des Schriftführers und dessen Stellvertreter. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Gisela Kärcher und Michaela Kopf schieden aus dem Vorstand aus. Die beiden waren seit 2001 im Vorstand tätig. Gisela Kärcher hatte das Amt der Trachtenwartin inne. Michaela Kopf war von 2001 bis 2007 Beisitzerin, seit 2008 Schriftführerin.