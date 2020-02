MV Mettenberg hat zwei neue Ehrenmitglieder

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Mettenberg hat Wolfgang Kammerlander vom Blasmusik-Kreisverband Biberach mehrere verdiente Mitglieder geehrt. Einstimmig ernannte die Versammlung außerdem Anne Holz und Franz-Karl Math in Würdigung ihrer Verdienste um den Verein zu Ehrenmitgliedern.

Auf 35 Jahre aktives Musizieren können Joachim Glaser und Thorsten Staudhammer zurückblicken. Hierfür erhielten die beiden eine Vereinsehrung. Seit 15 Jahren ist Susanne Holz im Ausschuss des Musikvereins als aktive Beisitzerin tätig. Hierfür wurde sie mit der Förderernadel in Silber ausgezeichnet. Martina Schuler überreichte er die Förderermedaille in Bronze des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg für zehn Jahre als stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Sandra Gerster, Elias Härle und Marcus Kunz für zehn Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Bronze überreichen.

Bei den Wahlen wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Längst und Martina Schuler bestätigt. Auch die aktiven Beisitzer Birgit Branz, Susanne Holz, Katharina Längst und Sabine Zaune, sowie die beiden passiven Beisitzer Michael Benz und Jürgen Burkhardt bleiben in ihren Ämtern. Alexander Holz, der den Vereinsvorsitz im vergangenen Jahr zusammen mit Simon Steinle von seiner Mutter Anne Holz übernommen hatte, sagte, dass die beiden eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen, aber von allen Seiten viel Unterstützung bekommen hätten.

Schriftführerin Franziska Hölz erwähnte als Höhepunkte des Vereinsjahrs den gelungenen Kreisjugendmusiktag, den der Musikverein2019 ausrichten durfte. Kassier Achim Müller zeigte sich zufrieden mit dem Kassenstand.

Dirigent Thomas Buse bot einen Ausblick auf die musikalischen Aktivitäten des der nächsten Zeit. Aktuell befindet sich die Musikkapelle in der Vorbereitung auf das Frühjahrskonzert am 21. März und das Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Mietingen. Er ehrte Susanne Holz, Sabine Zaune, Iris Burkhardt und Karina Schlanser für vorbildlichen Probenbesuch. Den Registerpokal für den besten Probenbesuch durften sich die Hörner mit der Oboe teilen.

Iris Burkhardt und Kirsten Kunz vom Jugendleiterteam berichteten Erfreuliches über den Musikernachwuchs. Von der musikalischen Früherziehung bis hin zur Jugendkapelle musizieren 92 Kinder und Jugendliche im Musikverein Mettenberg. Stellvertretend für das Jugendleiterteam bedankten sich die beiden bei allen Helfern für die Unterstützung bei der Ausrichtung des Kreisjugendmusiktags. Besonders erfreulich seien die Ergebnisse der Mettenberger Solo- und Ensembleteilnehmer sowie der Jugendkapelle gewesen.

Im Vorfeld der Versammlung des Musikvereins fand die Versammlung des Fördervereins des Musikvereins Mettenberg statt. Der stellvertretende Vorsitzende Thorsten Staudhammer berichtete, dass der Förderverein 2019 Ausrichter von zwei Veranstaltungen war: dem Mettenberger Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsfeier des FC Wacker Biberach.