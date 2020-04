Mutter lässt Kinder auf Baustelle spielen - Polizei greift durch

Die Polizei hat am Mittwoch in Biberach Kinder, Jugendliche und Eltern auf zwei Baustellen ertappt.

Gegen 18 Uhr sorgten sich Zeugen um Kinder, die auf einer Baustelle in der Siebenbürgenstraße umherkletterten. Die Polizei traf dort nicht nur auf die drei Kinder, sondern auch deren Mutter. Die hatte die Kinder mit ihrem Spielzeug auf der Baustelle spielen lassen. Um Gefahren für die Kinder zu vermeiden, schickte die Polizei die Familie weg.

Jugendlicher in einem Gebäude gestellt

Auf einer Baustelle in der Adenauerstraße hielten sich am Abend Jugendliche auf. Einen 17-Jährigen stellte die Polizei in einem Gebäude. Der gab zu, für eine Mutprobe in das Haus gegangen zu sein. Jetzt brauche er den Mut, einer Strafanzeige ins Auge zu sehen, schreibt die Polizei, die nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Baustellen seien als Spielplätze vollkommen ungeeignet, mahnt die Polizei. Dort lägen oft Gegenstände herum, die insbesondere für Kinder gefährlich sein können. Ober es gebe einzelne Stellen, die nur für erfahrene Menschen als Gefahrenstellen erkennbar sind.