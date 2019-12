Von cf

Andreas Willhalm ist begeistert, denn diese Menge an Traktoren hätte er nicht erwartet, die sich da zunächst in Schwatzen unter der Autobahnbrücke getroffen hatte. Der Konvoi, bestehend aus zunächst rund 40 Schlepper, wuchs kurze Zeit später auf dem Gelände der Trocknungsanlage in Hergatz auf über 50 große und kleine Maschinen.

Sie alle machten sich gen Memmingen auf den Weg, um dort durch ihre Präsenz auf ihre Probleme und Forderungen aufmerksam zu machen.