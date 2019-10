Muttensweiler/Hochdorf trennt sich 2:2 von Stafflangen

Der Tabellenführer SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II ist in der Fußball-Kreisliga A I gegen Kirchdorf über ein Unentschieden nicht hinausgekommen. Die SGM Rot/Haslach verlor auch ihr Heimspiel gegen den SV Winterstettenstadt. Mittelbuch gewann in Unterschwarzach. Ummendorf fertigte Bellamont mit 7:1 ab. Erolzheim siegte deutlich gegen den FV Biberach II.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SV Kirchdorf 4:4 (1:4). Die Gastgeber verschliefen den ersten Durchgang komplett und wachten erst nach der Halbzeitpause auf. Die SGM schaffte noch ein Remis, wobei sogar ein Heimsieg noch drin gewesen wäre. Gästespieler Jeremy Steinhauser gelang in der ersten Halbzeit ein Dreierpack. Tore: 1:0 Manuel Schad (16.), 1:1, 1:3, 1:4 Jeremy Steinhauser (18., 29., 40.), 1:2 Tobias Göppel (21.), 2:4 Simon Mohr (63.), 3:4, 4:4 Rafael Birkle (75., 86.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten für die SVK-Spieler Gögüs Rüstü (14.) und Tomislav Zuljevic (89.). Res.: 4:6.

SV Erolzheim – FV Biberach II 3:0 (1:0). Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft und hätten zur Pause deutlicher führen müssen. Die Entscheidung gegen die nie aufgebenden Gäste fiel erst in der 84. Minute. Der FV Biberach II spielte über eine Stunde lang in Unterzahl. Tore: 1:0, 3:0 Simon Harder (26., 84.), 2:0 Sebastian Harder (57.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Gästespieler Yosef Ahmad (29.) und Gelb-Rote Karte für SVE-Spieler Adrian Greiner (78.).

LJG Unterschwarzach – SV Mittelbuch 2:2 (1:1). Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Das Gästeteam aus Mittelbuch war aber in der Chancenauswertung die cleverere Mannschaft. Der Anschlusstreffer der LJG (85.) fiel für eine Aufholjagd zu spät. Tore: 1:0 Marc Krämer (13.), 1:1, 1:2 Daniel Dorner (19., 55.), 1:3 Bastian Maucher (67.), 2:3 David Kloos (85.). Res.: 0:6.

TSV Ummendorf – FC Bellamont 7:1 (2:1). Die Gastgeber waren die klar überlegene Mannschaft und bauten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit immer weiter aus. Trotzdem fiel der TSV-Erfolg um zwei Tore zu hoch aus. Dem Ummendorfer Kalle Pollitz gelang in der zweiten Halbzeit ein Hattrick. Tore: 1:0 Eugen Bangert (8.), 1:1 Raphael Zwerger (20.), 2:1 Timo Winter (30.), 3:1, 4:1, 5:1 Kalle Pollitz (48., 52., 60.), 6:1, 7:1 Roland Wieland (70., 81.).

SV Ellwangen – SV Dettingen II 1:1 (1:0). In einer schwachen Partie mit wenigen Torraumszenen ging der SVE in der 35. Minute durch Eryk Müller mit 1:0 in Führung. Gästespieler Jonas Weiß gelang in der 75. Minute der mittlerweile verdiente Ausgleichstreffer. Die letzte Minute gehörte den Gastgebern, aber der Siegtreffer blieb ihnen verwehrt.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Stafflangen 2:2 (0:1). Die Heimelf zeigte eine unterirdische Leistung und konnte froh sein, dass ihnen in der Schlussminute der Ausgleichstreffer gelang. Die Gäste aus Stafflangen waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Tore: 0:1 Simon Wiemer (7.), 1:1 Fabian Angele (58.), 1:2 Manuel Schirmer (70.), 2:2 Philipp Ruß (90.).

SGM Rot/Haslach – SV Winterstettenstadt 1:3 (0:1). Ein schlechtes Kreisliga-A-Spiel sahen die Zuschauer in Rot an der Rot. Der Gästesieg ging voll in Ordnung, da die Heimelf keinerlei Gegenwehr zeigte. Der Treffer zum 0:3 war ein Weitschuss aus 60 Metern. Tore: 0:1, 0:2 Simon Weber (43., 50.), 0:3 Thomas Sauter (52.), 1:3 Luca Badstuber (81.). Res.: 2:4.