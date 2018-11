Muttensweiler bittet zum Gemeindeduell

Mehrere Derbys stehen am Samstag in der Fußball-Kreisliga A I auf dem Programm. Muttensweiler spielt im Gemeindeduell gegen Winterstettenstadt, Bellamont fährt zum SV Ochsenhausen II. Tabellenführer Berkheim tritt in Erlenmoos an. Der FC Mittelbiberach ist in Kirchdorf klar in der Favoritenrolle. Das Heimspiel des SV Stafflangen auf dem Kunstrasenplatz in Biberach wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Alle anderen Spiele beginnen um 14.30 Uhr.

Zum Abschluss vor der Winterpause steht noch das große Derby zwischen dem SV Muttensweiler und dem SV Winterstettenstadt auf dem Spielplan. Muttensweiler sammelte in den vergangenen Spielen reichlich Punkte und steht mit 24 Zählern stolz auf Tabellenplatz sieben. Aber auch der Gast vom SVW hat 16 Punkte und belegt mit dem neunten Rang noch einen einstelligen Tabellenplatz. Nachdem der SV Winterstettenstadt das Vorrundenspiel mit 3:0 gewann, könnte er mit einem Remis in Muttensweiler leben. Die Gastgeber wollen die Derbyniederlage hingegen nicht so stehen lassen.

SVO II unter Zugzwang

Der Tabellenletzte SV Ochsenhausen II bekommt Besuch vom benachbarten FC Bellamont. Die Gastgeber kamen in Mittelbiberach mit 0:7 unter die Räder und stehen Dank der schlechten Tordifferenz auf dem 15. Tabellenplatz. Bellamont will seinen Mittelfeldplatz verteidigen und braucht dazu zumindest einen Punkt. Der SV Ochsenhausen II steht in diesem Heimspiel noch ordentlich unter Zugzwang.

Tabellenführer BSC Berkheim tritt beim SV Erlenmoos an. Der SVE hat in den letzten Spielen noch etwas zum Positiven bewegt. Der Tabellensumpf konnte auch wegen des überraschenden Siegs beim SV Erolzheim verlassen werden. Der BSC hätte sich vielleicht vor ein paar Wochen gegen diesen Gegner noch leichter getan.

Wieder hat es die LJG Unterschwarzach einem Gegner schwer gemacht, am vergangenen Sonntag war es der BSC Berkheim. Die Punkte blieben aber erneut beim Konkurrenten. Zum letzten Heimspiel des Jahres kommt mit dem SV Mittelbuch nochmals ein Team aus der Spitzengruppe. Der Gast braucht wegen des starken Wettbewerbs an der Tabellenspitze drei Punkte. Die LJG wäre mit einem Remis nicht unzufrieden.

Der TSV Rot/Rot und der SV Erolzheim, die in Rot aufeinandertreffen, sind zwar Tabellennachbarn, aber die Gäste haben acht Punkte mehr auf dem Konto. Allerdings vergeigten die Illertaler ihr letztes Heimspiel gegen den SV Erlenmoos (0:3) gründlich. Nochmal so ein Ausrutscher und die Spitzengruppe wird aus den Augen verloren.

Der FC Mittelbiberach, der beim SV Kirchdorf antritt, ist nicht gewillt, im Illertal irgendwas liegen zu lassen. Für den SVK wird die Lage immer prekärer. Kirchdorf hat wie Schlusslicht Ochsenhausen II und der ebenfalls noch hinter ihm stehende SV Haslach acht Punkte. Kirchdorf hat gegen einfachere Gegner Punkte abgegeben, gegen Mittelbiberach wird es ganz schwer werden.

Der SV Stafflangen nistet sich im Mittelfeld ein. Derzeit belegt der SVS den sechsten Tabellenplatz und es bräuchte viele erfolgreiche Spiele, wenn es über diesen Rang merklich hinausgehen sollte. Gegner auf dem Kunstrasenplatz in Biberach ist der SV Haslach. Der SVH wäre mit den Sorgen der Stafflanger sofort einverstanden. Auch das Derby gegen den TSV Rot/Rot ging für den SV Haslach verloren.