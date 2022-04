Musikverein Stafflangen spielt beim ersten Marktplatzkonzert

- Nachdem die Biberacher Marktplatzkonzerte im Herbst erfolgreich anliefen, soll auch dieses Jahr wieder Musik in der guten Stube Biberachs erklingen. Zwischen Ostern und Pfingsten startet die erste Runde, die jeweils am Freitagabend um 19 Uhr verschiedene Kapellen präsentiert. Den Auftakt macht der Musikverein Stafflangen am Freitag, 29. April, unter Leitung von Peter Schirmer. Danach folgen wöchentliche weitere Gruppen. Der Musikverein Rissegg-Rindenmoos ist am Freitag, 6. Mai, an der Reihe. Des Weiteren sind mit dabei: Die Kleine Schützenmusik, die Stadtkapelle Biberach und das Schützentheaterorchester. Der Musikverein Ringschnait bildet am 3. Juni den Abschluss. Die Veranstaltungen finden nur bei guter Witterung statt und dauern jeweils circa 45 Minuten. Der Eintritt ist natürlich frei.