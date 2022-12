Musikverein Stafflangen präsentierte sich gut aufgestellt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Themenkonzert „Tradition trifft Moderne“ hat der Musikverein Stafflangen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm geboten. Eine prächtige Weihnachtsdekoration sorgte für ein stimmungsvolles Ambiente. Mit dem mexikanischen Marsch „Zacatecas“ von Genaro Codika eröffnete das Blasorchester unter dem Dirigat von Peter Schirmer den Abend. Lebenslust und Heiterkeit versprühte danach „To a New Dawn“ von Philip Sparke. Von Markus Götz waren in „Silva Nigra“ Impressionen aus dem Schwarzwald zu hören. Über dem gesamten Werk schwebt immer die Ruhe des vielgerühmten Schwarzwaldes. Eine besondere Erwähnung findet er in einer kurzen Passage, wo ihn die Musiker singend loben. Das Stück endet im letzten Teil „Besuch auf dem Roßmarkt“ mit einem temperamentvollen Abschluss. Alphornjodler und Kuhglockengeläut begleiteten Kurt Gäbles Komposition „Klang der Alpen“ zum Abschluss des traditionellen Teils.

Zweiter Konzertteil „Moderne“: Mit dem Titel „Full of Beans“ startete Peter Schirmer mit den 46 Musikerinnen und Musikern im schnellen jamaikanischen Ska-Stil in die „Moderne“. Die famose Bläserformation „La Brass Banda“ ist eine der erfolgreichsten Brass-Pop-Bands in Bayern und vielleicht auch auf der Welt. Das Medley „LaBrassBanda in Concert“ greift vier populäre Songs der Band auf. Bei „Sax, Wind & Funk“ vom Arrangeur Stefan Schwalgin im amerikanischen Big-Band-Sound kam das Saxofon-Ensemble im fünfstimmigen Satz zur Geltung. Solisten waren Martina Münch, Sofie Mayer, Melanie Kammerer, Stephanie Benke, Josef Aßfalg und Anja Kapitel.

Mit Erklärungen zu den einzelnen Stücken führte Laura Aßfalg durch das Programm. Langanhaltender Applaus sichtlich dankbarer Besucher fand sein Feedback in zwei Zugaben. Zur Zugabe von „Happy Christmas“ vom Ex-Beatle John Lennon sagte Peter Schirmer: Der Titel sei auch bekannt unter „Der Kieg ist vorbei“ (War is Over). „Dies ist eine Aussage von der wir hoffen, dass sie bald wahr wird“, so Schirmer unter dem Beifall des Publikums. Das gut aufgestellte Orchester präsentierte sich gut vorbereitet und war der anspruchsvollen Literatur immer gewachsen. Peter Schirmer hatte einen überzeugenden Klangkörper geformt. Ein Stafflanger Neubürger war erstmals beim Konzert und sichtlich angetan von der Vielfalt der Musik und der Qualität der Vorträge. „Ich komme wieder“, sagte der Familienvater lachend.