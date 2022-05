Musikschule ist für Hergehört Musikschulpreis nominiert

Das Online-Voting zum Hergehört!-Musikschulpreis Baden-Württemberg startet ab sofort. Die Bruno-Frey-Musikschule der Stadt Biberach ist für ihre Konzeption mit dem Titel „Mittendrin statt nur dabei! Mitmachkonzerte nachhal(l)tig konzipiert“ für den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis nominiert. Ein öffentliches Online-Voting unter bestimmt, wer den Publikumspreis erhält.

Der Musikschulpreis Baden-Württemberg wird in diesem Jahr unter dem Motto „Starke Ideen für die Musikschule von morgen“ erstmals vergeben. Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs prämiert gemeinsam mit der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg kreative, zukunftsfähige und vielfältige Projekte, die in den letzten zwei Jahren an öffentlichen Musikschulen in Baden-Württemberg entstanden sind. Neben dem Publikumspreis wird ein Jurypreis vergeben. Beide Preise sind mit jeweils 10 000 Euro dotiert.

Ende März veranstaltete der Biberacher Musikschulfachbereich der Elementaren Musikpraxis in Zusammenarbeit mit dem Biberacher Jugendsinfonieorchester ein Familienkonzert zum Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Um sich interaktiv am Konzert zu beteiligen, wurden den Kindern im Publikum Konzertsäckchen mit unterschiedlichen Materialien zur Verfügung gestellt.

Künftig sollen Mitmachkonzerte fester Bestandteil an der Bruno-Frey-Musikschule sein, um über konzertpädagogische Angebote in der Öffentlichkeit und im Kulturleben der Stadt neue und intensivere Anknüpfungspunkte zu ermöglichen. Zentraler Gedanke ist das aktive Einbeziehen der Konzertbesucher, so dass sich sowohl Kinder als auch Erwachsene als Mitgestaltende erleben. „Mittendrin statt nur dabei!“ bedeutet Mitmachen, Mitmusizieren, Mitsingen, Mitdenken, Miträtseln, Mitentdecken, Mithören.