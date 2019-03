Musiknacht und Rondellkonzerte stehen auf der Kippe

Wird die 26. Biberacher Musiknacht 2020 die letzte sein? Wird es die sommerlichen Rondellkonzerte in dieser Form noch weiter geben? Der Verein Biberacher Musiknacht, der beides organisiert, hat große Sorgen, was das Personal betrifft. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich.

Tiefe Sorgenfalten zeigten sich beim Tagesordnungspunkt „Die Zukunft unseres Vereins“. Im nächsten Jahr stehen Vorstandswahlen an, mehrere der derzeitigen Vorstandsmitglieder werden nicht erneut kandidieren und potenzielle Nachfolger sind aktuell nicht in Sicht. Sollte sich niemand finden, werde sich der Verein wohl auflösen, was das Ende der Biberacher Musiknacht, aber auch der Rondellkonzerte in ihrer jetzigen Form bedeuten würde, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Um dieses Schicksal abzuwenden, will der Verein bei der anstehenden Musiknacht am Freitag, 5. April, einen Aufruf zur Mitarbeit auslegen und auf positive Rückmeldung hoffen (Kontakt siehe unten).

Neben den Zukunftssorgen gab es bei der Versammlung wieder einen Rückblick auf ausgesprochen erfolgreiche Veranstaltungen. Vorsitzender Karsten Wiesner konnte aus dem Berichtsjahr 2018 nur Gutes aufzählen: erneut eine tolle Musiknacht mit deutlich mehr als 2500 Besuchern, alle sieben Rondellkonzerte waren bestens besucht und die Stimmung war jedes Mal hervorragend, und auch die Gitarrennacht im Bergerhauser Rösslesaal mit After Midnight und Beppe Gambetta kam bestens an.

Wiesner folgerte daraus, dass das elfköpfige Organisationsteam wohl alles richtig gemacht haben muss. Dafür bedankte er sich bei diesem Team, aber auch bei den knapp 100 ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine große Veranstaltung wie die Musiknacht nicht möglich wäre. Kassierer Peter Kiene berichtete von einem kleinen Überschuss aus dem Berichtsjahr. Kassenprüfer Reinhold Frisch lobte die tadellose Kassenführung. Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. Karsten Wiesner ehrte Reinhold Frisch, der nach mehr als 20 Jahren aus dem Organisationsteam ausschied, in dem er unter anderem als Ansprechpartner für die bei der Musiknacht beteiligten Wirte und als Kassenprüfer wirkte. Frisch erhielt eine Urkunde und einen Konzertgutschein.

Derzeit plant der Verein die 25. Biberacher Musiknacht, aber auch schon die Rondellkonzerte. Nach der erfolgreichen Veranstaltung „New Crazy Biber“ zusammen mit der Biberacher Narrenzunft, spricht aus Sicht des Musiknacht-Vereins nichts gegen eine Neuauflage.

Die 25. Biberacher Musiknacht steigt am Freitag, 5. April. Als kostenloser Einheizer fungiert ab 19.30 Uhr die Vive La Bräss Bänd (Überlingen) auf dem Marktplatz. Ab 20.30 Uhr gibt es Livemusik in 18 verschiedenen Lokalitäten in der Stadt. Tickets kosten an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf zehn Euro. Erhältlich sind sie in der Stadtbuchhandlung, beim Kartenservice im Rathaus, beim ACB Autocenter, an der Agip Tankstelle und in der Hauptstelle der Volksbank Ulm-Biberach.