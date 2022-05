Musikfrühling im Caféflair

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kleine Bürger Boutique öffnet nach Corona- und Winterpause wieder das Caféflair und lädt herzlich zum „Musikfrühling“ in den Hof auf der Rückseite der Kinder-Secondhand-Boutique ein. Als besonderes Special wird es an diesem Tag Live-Musik mit Künstlern aus der Region geben: Gabriel Mbanda an der Gitarre und Gesang sowie Florian Haberl am Cajon. Mit seiner sanften Stimme und seiner positiven Art schafft es Gabriel Mbanda immer wieder, sein Publikum in eine andere Welt zu entführen.

Stephie Harfmann, Tanja Rippmann und das gesamte Team freuen sich über jeden Kaffeegast, der am Samstag das Caféflair und natürlich auch das Ladengeschäft besucht.

Die Kleine Bürger Boutique befindet sich in der Hindenburgstraße 30 in Biberach. Sie wird vom Sozialwerk Biberach e. V. betrieben und bietet seit sieben Jahren günstige Secondhand-Kinderbekleidung und alles rund ums Kind. Die Öffnungszeiten sind: montags 15 - 18 Uhr, mittwochs und donnerstags 9 - 13 Uhr, sowie jeden ersten Samstag im Monat 9 - 13 Uhr.