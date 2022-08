Musikfreunde Ulm und die Musikgoldis zu Gast bei „Spaß am Samstag“

In der Reihe „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ spielen am Samstag, 13. August, jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde die Musikfreunde Ulm im Spitalhof und die Musikgoldis auf dem Schadenhof auf.

Die Musikfreunde Ulm wollen mit ihren deutschen Texten im Singer-/Songwriter-Style zum Besinnen auf Liebe und Positivität anregen. In ihren englischsprachigen Covers findet sich außerdem eine einfühlsame und groovige Gitarrenbegleitung wieder, heißt es in einer Vorschau des Kulturamts Biberach. Leonie und Anna-Lena Goldammer, die Goldis, interpretieren zusammen verschiedene Genres mit Gesang und Begleitung an der Gitarre und dem Klavier.