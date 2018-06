Musiker zeigen eindrucksvolles Können

Mit einem Konzert in der Bruno-Frey-Musikschule sind die diesjährigen Preise der Bruno-Frey-Stiftung an begabte junge Instrumentalisten vergeben worden.

Die Vorstellung begann mit Helmut Lachenmann. Teresa Fetscher (Saxophon), Leonie Hauchler (Klavier) und Jonathan Hönig (Schlagzeug) entwickelten dessen „Sakura-Variationen“ aus einer asiatischen Klangwelt mit zartem Gesang, mit Kontrabass-Bogen am Marimbaphon, auch mit knalligen Tönen. Sie erzeugten ein fesselnd-spannendes Klanggefüge, erhielten dafür einen Preis von je 500 Euro.

Joschua Fetscher begann mit dem „Herbstlied“ aus dem Zyklus „Jahreszeiten“ von Tschaikowsky mit ruhigen Verlaufsformen. Es folgte der 1. Satz aus der F-Dur-Sonate von Haydn, die der Pianist mit wohl trainiertem und bombensicherem Fingersatz gestaltete (250 Euro).

Jule Hofmann stellte dann die Toccata op. 54 von Takács vor, ein Bravourstück mit blitzschnellen Läufen, mit lyrischem Mittelmotiv und auch barocker Wucht.(250 Euro).

Der zehnjährige Jan Bräuninger interpretierte sehr hübsch einen schnellen Satz aus Beethovens F-Dur-Sonatine, schilderte dann den „Schmetterling“ von Bortkiewitsch, ließ ihn mit der rechten Hand flattern (250 Euro).

Franziska Wientges begann mit „Präludium und Fuge“ A-Dur von Bach mit romantischen Assoziationen im Präludium, mit dichter und strenger Barockkonfiguration in der Fuge. Reine Romantik ließ sie dann in einer „Fantasie“ von Mendelssohn hören, assoziierte mit langsamer Sanftheit einen Sommerabend, der schließlich in eine arpeggiengesteuerte Nacht gleitet.

Schließlich ein virtuoser Bartok: In zwei Sätzen der Suite op. 14 lässt sie mit farbenfrohen Harmonien einen Harlekin tanzen (1100 Euro).

Solveig Kuss spielte auf ihrer Harfe „Fantaisie op, 95“ von Saint-Saens mit den weichen Piano-Wellen der langen Arpeggien. Zarte impressionistische Harfentöne dann beim „Chanson dans la nuit“ von Salzedo mit stilistischer Vielfalt, auch mit Flamenco-Assoziationen. (900 Euro)

Die vier Geiger Joschua Fetscher, Alina Klotz, Charlotte Heine und Katharina Colbatzky spielten als unübliches „Streichquartett“ einen Marsch von Dancla mit spannenden Reibungen und ein langsames Andante von Bacewicz mit anspruchsvoller Polyphonie (je 200 Euro).

Die Gitarristin Maren Keppler stellte Präludien von Máximo Pujol vor, zuerst mit tastender zarter Formgebung, dann beschreibt ein trauriger Tango eher Weltschmerz als tänzerische Freude. Zum Abschluß impressionistische zerbrechliche Tongebung (700 Euro).

Ein „echtes“ Streichquartett mit Paula Kuss und Daniel Klessinger (Violinen), mit Maria Böhler (Viola) und Tobias Klessinger (Cello) spielte einen Satz aus Haydns d-moll-Quartett voll Wohlklang der Wiener Klassik, im klanglich expressiven Miteinander beachtlich ausgereift (je 250 Euro).

Johann Ernst, Sofia Haag und Jana Koenigsdorff spielten sechshändig am Flügel „Just Reminiscing“ von Laura Shure in ruhigem Fluß mit romantisachem Impetus, dann von Karl-Heinz Pick eine Polonaise mit virtuosen Anforderungen, schicken Dissonanzen und ungemein farbiger Klanglichkeit (je 500 Euro).

Alle jungen Musiker verfügen über eine weit entwickelte Technik und über beachtliche Ansätze musikalischer Gestaltungskraft.