Musiker unterstützen Tafeln des DRK Kreisverbands Biberach

Ein Projektorchester mit Musikern aus dem Landkreis Biberach hat an die Tafeln des DRK-Kreisverbands Biberach 3450 Euro gespendet. Diese stattliche Summe ist bei einem Benefizkonzert des Bläserensembles gemeinsam mit Aline Ehrig-Metz (Sopran), Heiner Miller (Bariton) sowie Robert Stolz (Erzähler) in Bad Buchau zusammengekommen, weil alle Bläser ehrenamtlich gespielt haben und Sponsoren für die Kosten aufkamen. Aufgeführt worden war die Markus-Passion vom Niederländer Jaco de Haan, heißt es in einem Bericht.

„Wir möchten möglichst vielen Menschen helfen. Die Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln ist derzeit hoch, auch immer mehr Menschen bei uns in der Region sind auf Tafelläden angewiesen“, sagte Sabine Götze, Leitung Bläserensemble und Organisation Benefizkonzert, bei der Übergabe der Spende. In der Tat sind die Tafelläden des DRK Biberach noch mehr als sonst auf Unterstützung angewiesen. „Wir benötigen Spendengelder für die Deckung unserer laufenden Kosten und für den Zukauf von Lebensmitteln, weil sich der Zahl unserer Kunden verdreifacht hat“, sagte Alexandra Meyer, Leitung Sozialarbeit DRK Biberach. Über 80 Ehrenamtliche des DRK-Kreisverbands helfen Woche für Woche in den Tafeln in Biberach, Bad Schussenried und Riedlingen, um Menschen in einer Notlage zu unterstützen.