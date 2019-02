Musiker spenden Erlös an die Stiftung „Kinder in Not“

Zum dritten Mal haben Christine Schmidt und Stefanie Sauter Gäste zu einem Chansonabend, dieses Mal in die „Alte Schule“ nach Wennedach, eingeladen. Unter dem Motto „Ein Chanson für Dich – und eine gute Tat für Kinder in Not“ veranstalteten sie ein Benefizkonzert. Im vollbesetzten Saal konnte das Publikum beindruckender Musik lauschen. Die ausdruckstarken Texte der französischen Chansons sind mit der facettenreichen Stimme von Christine Schmidt, dem Sänger Ulrich Mohl, dem virtuosen Klavier- und Akkordeonspiel von Stefanie Sauter und dem Kontrabassspiel von Gilbert Muchitsch eine wunderbare Mischung eingegangen.

Der Erlös des Abends kommt nun der regionalen Stiftung Kinder in Not zugute. 900 Euro kamen am Abend zusammen und wurden kürzlich an Peter Grundler als Vertreter der Stiftung übergeben.

Die Spende soll dort dem Projekt Kinderchancen“ dienen. Hier werden Kinder aus benachteiligten Familien gezielt mit ihren Gaben gefördert.