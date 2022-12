Musikbühne Mannheim spielt „Die kleine Meerjungfrau“

Die Musikbühne Mannheim präsentiert am Dienstag, 3. Januar, um 15 Uhr in der Stadthalle in Biberach das Stück „Die kleine Meerjungfrau“ Nach Hans Christian Andersen in einer Bearbeitung von Eberhard Streul. Es ist eine Geschichte über das Anderssein und dass es uns keine Angst machen muss.

Die kleine Meerjungfrau sehnt sich danach, ein Mensch zu sein und eine Seele zu haben, denn sie liebt den Prinzen. Durch einen Zaubertrank der Hexe verliert sie ihren Fischschwanz und erhält menschliche Gestalt. Dafür muss sie der Hexe ihre Stimme verkaufen. Drei Tage hat sie Zeit – so ist die Bedingung der Hexe – um die Liebe des Prinzen zu gewinnen. Schafft sie das nicht, bis die Sonne am dritten Tag untergeht, zerrinnt das Leben der kleinen Meerjungfrau zu Schaum. Aber keine Angst: Der Wasserfürst und sein Tiefseegesangslehrer Professor Kabeljau wissen, was zu tun ist.

Eberhard Streul, Mitgründer und Hausautor der Musikbühne Mannheim seit über 30 Jahren, hat Andersens trauriges Märchen kurz vor der Jahrtausendwende für ein junges Publikum so bearbeitet, dass auch die Großen ihren Spaß daran haben. Nicht zuletzt auch wegen Frank Steuerwalds vielfarbiger Musik, die sich in allen Stilen von der fulminanten Opernarie über Musical-Melodik bis zu funky Sprechgesang zu Hause fühlt.