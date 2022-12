Musikalisches Quiz-Duell der besonderen Art begeistert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Aula des Pestalozzi-Gymnasiums (PG) in Biberach fand vor Kurzem eine Veranstaltung der besonderen Art statt: Die Württembergische Philharmonie Reutlingen war virtuell zu Gast und zwei Teams mit jungen Musikerinnen und Musikern aus Biberach traten zum Quiz-Duell an. Das eine Team bestand aus Schülerinnen und Schülern der Musikzug- und Musikprofilklassen des PG (Leitung Gunda Herzog), im anderen waren Mitglieder aus Musikschulorchester und Bläservororchester der Bruno-Frey-Musikschule (Leitung Chiara Tauber und Theresa Merk) vertreten. Alle anderen waren im Saal als Zuhörende dabei und feuerten die beiden Teams, die Aufgaben rund um das Orchester und die Orchestermusik gestellt bekamen, kräftig an. Dazwischen gab es Live-Musik, zugespielt von der Württembergischen Philharmonie aus dem Studio in Reutlingen und vom Publikum in Biberach stürmisch beklatscht.

Die Fragen aus Musikgeschichte und -theorie und die Höraufgaben waren nicht einfach: Seit wann gibt es Sinfonieorchester? Wie viele Saiten hat eine Harfe? Wozu dienen ihre Pedale? Wie viele falsche Töne haben die Hörner in das „Star Wars“-Thema eingebaut? Mit welchem Intervall beginnt das Lied oder welches Land zeigt die Harfe auf seiner Zwei-Euro-Münze? In einem oft wechselnden Kopf-an-Kopf-Rennen lag das Team der Bruno-Frey-Musikschule am Ende einen Punkt vor dem Team des PG und erhielt von Peter Junginger, dem Schulleiter des Gymnasiums, die Trophäe der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Aber auch die Musikerinnen und Musiker des Profi-Orchesters bekamen von einem extra für diesen Anlass aus den beiden Musik-Leistungskursen der Klassen elf und zwölf gegründeten Orchester eine anspruchsvolle Höraufgabe gestellt. Sie mussten die Komponisten der 13 Stücke, aus denen das selbst arrangierte Medley bestand, erkennen. Das Oberstufen-Ensemble musizierte mit viel Freude auf beeindruckendem Niveau und wurde für seine Darbietung mit reichlich Beifall belohnt.

An diesem Abend war jeder Mitwirkende ein großer Gewinner und die Zuhörenden, unter ihnen Kulturdezernent Jörg Riedlbauer, Jörg Hochhausen (Vorstand der Bruno-Frey-Stiftung) und Steffen Mayer (Vorstand Kreissparkasse Biberach), hatten viel Vergnügen dabei, selbst mitzuraten und zu sehen, mit welcher Begeisterung die vielen freudestrahlenden Kinder bei der Sache waren.

Derart begeistert fanden außergewöhnlich viele Jugendliche kurz darauf den Weg in das Konzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen in der Biberacher Stadthalle. Als Bonus gab es dort einen Besuch der Anspielprobe und ein Interview mit dem Solo-Klarinettisten des Orchesters. Lebendiger und nahbarer kann ein Sinfonieorchester sich nicht präsentieren. Das Quiz-Duell ist auch jetzt noch online abrufbar unter www.youtube.com/watch?v=KTylRzcyRnk.