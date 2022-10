Musikalischer Brückenschlag zwischen Biberach und Telawi

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause treten ,Marina and Friends am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, wieder in der Stadthalle in Biberach im Rahmen der georgischen Wochen auf.

Marina and Friends sindMarina Raidt-Altunashvili (Gesang und Klavier), Peter Barth (Bass), Roland Gütt (Percussion) und Markus Kaulingfrecks (Querflöte und EVI), vier begeisterte Musiker, die eine musikalische Brücke zwischen Georgien und Deutschland schlagen wollen. Zentrale Figur ist Marina Raidt-Altunashvili, die als Diplom-Musiktherapeutin und Pianistin unter anderem in ihrem eigenen Therapiezentrum in Tiflis als auch in der Schwarzbachschule in Biberach tätig ist. Das Repertoire von ,Marina and Friends wird geprägt von den musikalischen Erfahrungen seiner Mitglieder. So kommen vielfältige georgische Stücke, Jazz, Bossa Nova und Popmusik verschiedenster europäischer Länder bis hin zu den berührenden Liedern der norwegischen Jazzsängerin Silje Nergaard zum Vortrag. Besondere Leckerbissen sind die von den Bandmitgliedern komponierten und getexteten Songs.