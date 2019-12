Musik mit viel Freude, Percussion und Gebärden

Wer am ersten Adventssonntag auf dem Biberacher Christkindles-Markt war, dem klangen nicht nur Weihnachtslieder in den Ohren. Denn die Band Singklusion mischte mit einem kleinen Auftritt und moderner Musik den Markt auf.

Die Band Singklusion gibt es seit fast drei Jahren. Gegründet wurde sie von Bandleaderin Maureen Höller. „Mein Bruder und ich haben mal bei einem Projektchor mitgemacht, der ebenfalls Singklusion hieß. Als das Projekt vorbei war, wollte ich aber trotzdem weitermachen.“ So holte sie ihren Bruder und ihre Cousine mit in die Band. Nach und nach kamen immer mehr Mitglieder aus dem ganzen Landkreis Biberach dazu. Mittlerweile singen, rappen und musizieren elf junge Erwachsenen in der Band. Geprobt wird einmal im Monat. Die 20-jährige Mona ist seit Anfang an bei der Band dabei. „Am liebsten spiele ich das Xylophon und die Trommel“, sagt sie strahlend. Auch ihr Bandkollege Marius hat ein gutes Rhythmusgefühl. „Ich spiele am liebsten auf dem neuen Schlagzeug ein Lied von den Toten Hosen“, sagt der 21-Jährige.

Einige große Auftritte hat die Band schon erlebt. „Gleich der erste war zusammen mit einem Projektchor und den Heggbacher Trommlern in Berkheim. Da waren ein paar hundert Leute da. Ein super Erlebnis für uns“, sagt Höller. Daraufhin folgten dann Auftritte im Abdera, in Bußmannshausen oder bei Benefizkonzerten. „Es ist einfach schön, wenn wir auf der Bühne stehen und die Menschen begeistern können“, sagt Maureen Höller. Das ist der Band auch auf dem Weihnachtsmarkt gelungen. Viele Zuschauer klatschten und sangen mit, und ließen sich von der positiven Energie der Band anstecken.

Wer bei einem Konzert von Singklusion dabei ist, dem fallen auch die vielen Instrumente auf, die die Band im Gepäck hat: Trommeln, Cowbells, Percussion, ein Xylophon. Besonders ist auch, dass jedes Lied mit den passenden Gebärden begleitet wird. „Wir wollen einfach, dass jeder mit unserer Musik erreicht wird“, sagt Maureen Höller.

Für 2020 hat die Band einige Pläne: „Anfang des Jahres spielen wir ein Wohnzimmerkonzert in Kißlegg in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Außerdem wollen wir gegen Ende des Jahres unsere erste eigene Benefizveranstaltung organisieren“, sagt Höller.