Musical nach Carolls Kinderbuch

Ein rund 100-köpfiges Ensemble aus Schauspielern, Tänzern und Sängern der Jugendkunstschule und Musikern der Bruno-Frey-Musikschule ist beim Musical „Alice“ am Samstag, 22. September, 19.30 Uhr, in der Stadthalle dabei. Weitere Aufführungen sind am 28. und 29. September sowie am 2., 5. und 6. Oktober in der Stadthalle.

Neugierig und mutig macht sich Alice auf den Weg ins Wunderland. Sie entdeckt sich selbst, die anderen und das Leben. Präsentiert wird das Musical nach Lewis Carolls „Alice im Wunderland“ von der Jugendkunstschule unter der Regie von Volkram Zschiesche und der musikalischen Leitung von Uli Marquart. Die Veranstaltung wird von der Bruno-Frey-Stiftung, Kässbohrer, Kreissparkasse und der Stadt unterstützt.