Musical „Ausgetickt? Die Stunde der Uhren“ am Pestalozzi-Gymnasium

Zum Schuljahresende steht am Pestalozzi-Gymnasium Biberach noch ein großes Projekt an: das Musical „Ausgetickt“ von Gerhard Meyer und Gerhard Weiler. Am Dienstag, 5. Juli, Donnerstag, 7. Juli und Samstag, 9. Juli, übernehmen jeweils um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Schülerinnen und Schüler der Musikzugklassen 7 dabei die szenische Darstellung und die Gesangseinlagen. Das Musical wurde vorwiegend im Musikunterricht einstudiert. Der Unterstufenchor verstärkt die Musikzügler bei den Chorpassagen. Kostenlose Karten können im Sekretariat des Pestalozzi-Gymnasiums unter der Telefonnummer 07351 / 51 198 vorbestellt werden.