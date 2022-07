Museumsdorf Kürnbach soll für rund 4 Millionen Euro umgebaut werden

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach soll fit für die Zukunft gemacht werden. Davon sollen nicht nur die Besucherinnen und Besucher profitieren. Durch eine direkte Zufahrt soll sich auch die Verkehrssituation im Ort spürbar verbessern. Kulturamtsleiter Jürgen Kniep und Winfried Eberhard vom Büro Wasser Müller präsentierten den Mitgliedern des Kultur- und Schulausschusses nun einen ersten Entwurf samt Kostenschätzung für die Neugestaltung von Zufahrt, Eingangsbereich und Parkplatz.

Fit für die nächsten 50 Jahre machen

„Dieser Ausschuss hat schon in der Vergangenheit klar gefordert, dass für die Fragen von Anfahrt, Zufahrt und Parken der Besucher eine Lösung entwickelt werden solle, die zum einen zeitgemäß ist und zum anderen die Menschen, die in Kürnbach leben, entlastet“, sagte Landrat Heiko Schmid einführend. Das Museum sei jetzt mehr als 50 Jahre alt und nun gelte es, das Museum infrastrukturell fit zu machen für das nächste halbe Jahrhundert“, so Schmid. Dafür hat der Landkreis in den vergangenen Monaten Grundstücke erworben und die sehr komplexen Planungen begonnen. „Wir haben zahllose Gespräche geführt – mit Regierungspräsidium und Stadt, mit Nachbarn und dem Umweltschutz, mit Fachplanern und Verkehrsexperten“, fuhr der Landrat fort.

Die beiden Planungsvarianten unterscheiden sich lediglich in der Größe des Parkplatzes, der nach aktueller Kostenschätzung 1,9 beziehungsweise 2,15 Millionen Euro kosten würde. Variante A mit 575 Parkplätzen steht Variante B mit 670 Parkplätzen gegenüber. Die Verwaltung plädiert für die kleinere Variante, die insgesamt etwa 3,89 Millionen Euro kosten würde und damit 250.000 Euro günstiger wäre. Es bestünde dann die Möglichkeit, den Parkplatz zu einem späteren Zeitpunkt auszubauen, sagte Kulturamtsleiter Kniep. Ansonsten habe man alles „abgeklopft und rausgestrichen, was rausgestrichen werden kann“, versicherte Kniep. Eberhard bestätigte: „Arg viel gibt’s nicht mehr zum Ausmisten.“ Man habe sogar bereits Schranken durch Poller ersetzt, so der Diplom-Ingenieur.

„95 Prozent der Besucher reisen mit dem Auto an“, berichtete Kniep. Der Verkehr quäle sich bisher durch den Ort. Mit der neuen Zufahrt von der L275 soll dies der Vergangenheit angehören. Für Radfahrer soll eine Querungshilfe den direkten Zugang vom Radweg zum Museumsgelände ermöglichen.

Vorteile für Fußgänger, ÖPNV und Rad

Beim neuen Parkplatz berücksichtigt die Planung die Höhen und Senken des Geländes. „Was wir auf der einen Seite abgraben, wollen wir auf der anderen Seite verwenden. So wollen wir versuchen, das alles auf dem Gelände bleibt“, erläuterte Eberhard. Zudem privilegiere die Planung Fußgänger, ÖPNV und Rad gegenüber dem Autoverkehr, führte Kulturamtsleiter Kniep aus. D

ie Fußgänger, da die Ortschaft Kürnbach weitgehend verkehrsfrei werde und der neue Museumseingang fußläufig erreicht werden könne. Den Radverkehr durch ausreichende Park- und E-Bike-Lademöglichkeiten direkt am Eingang sowie eine separate Radroute. Den ÖPNV durch den Bushalt, der direkt vor dem Kürnbachhaus erhalten bliebe. Auch die Busparkplätze bleiben auf dem bestehenden Parkplatz. Die rund 600 neuen Parkplätze entsprechen nahezu den bisherigen Parkmöglichkeiten. Der bisherige Hauptparkplatz vor dem jetzigen Eingang soll zum Nebenparkplatz für Gäste der Vesperstube und Reisebusse werden. Dort könnten auch E-Ladesäulen für Autos oder Wohnmobilstellplätze entstehen.

Im Bereich des neuen Parkplatzes wird vorgeschlagen, ein neues Eingangsgebäude in der Größe des heutigen Kassenbereichs zu errichten. Das an dieser Stelle derzeit befindliche Bienenhaus und die Straßenwärterhütte sollen versetzt werden. Im neuen Eingangsbereich soll auch der Museumsladen beheimatet sein. Im jetzigen Museumsladen sollen Eintrittskarten über eine technische Lösung verkauft werden.

Ich hoffe, es ist niemand vom Stuhl gefallen. Landrat Heiko Schmid

„Ich hoffe, es ist niemand vom Stuhl gefallen“, sagte Landrat Schmid nach der Präsentation. „Die Gesamtmaßnahme ist kein kleines Projekt.“ Das gelte hinsichtlich der Fläche, der Komplexität und auch des finanziellen Umfangs. Es war niemand der Räte vom Stuhl gefallen. Stattdessen gab es Zustimmung. Peter Diesch (CDU) sprach von einer „guten Planung“. Es sei nötig, dass etwas getan werde. Manfred Lämmle (Freie Wähler) sagte, die Maßnahmen seien „dringend notwendig“.

Lämmle fragte zudem, ob beabsichtigt werde, zukünftig Parkgebühren zu erheben. Kniep entgegnete, dass man das diskutiert habe, aber befürchte, dass Parkgebühren zu einem Verdrängungswettbewerb führen könnten und die Leute dann woanders parken. Stattdessen könnte es sinnvoller sein, die Eintrittpreise zu erhöhen. Silvia Sonntag (Grüne) regte an, bei den Preisen einen Bonus für ÖPNV-Fahrer zu berücksichtigen.

Erhalte Eberhard das Okay des Kreistags, könne mit der Detailplanung begonnen werden. Im Frühjahr 2014 müsste die Planung dann fertig sein. „Ich hoffe, dass sich der Markt bis dahin beruhigt hat“, sagte Eberhard mit Blick auf die derzeit hohen Preise.