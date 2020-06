Museum bietet wieder Führungen an

Nach der coronabedingten Schließung ist das Museum seit fünf Wochen wieder geöffnet. Nun gibt es auch wieder Führungen in der Sonderausstellung.

Mit der Ausstellung „Ins Licht gerückt – Künstlerinnen Oberschwaben 20. Jahrhundert“ macht das Museum Biberach den besonderen Beitrag von Künstlerinnen zum Kunstgeschehen im 20. Jahrhundert sichtbar. Präsentiert werden Werke von 44 Künstlerinnen, die stellvertretend für viele künstlerisch Tätige in der Region stehen. Zu sehen sind nicht nur Arbeiten von Malerinnen und Bildhauerinnen, sondern auch Werke einer Weberin, Keramikerin, Puppenmacherin, Glaskünstlerin und Fotografin.

Um die Schutz- und Hygienevorschriften zu gewährleisten, können pro Führung momentan nur fünf Personen zugelassen werden. Telefonische Anmeldung ist unter 07351/51-331 erforderlich. Teilnehmer sollen einen Mundschutz mitbringen. Führungen sind am: Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr, Sonntag, 28. Juni, 11.15 Uhr, und am Sonntag, 28. Juni, 15 Uhr, mit Dr. Judith Bihr, Sylvia Eith-Lohmann führt am Donnerstag, 2. Juli, 18 Uhr, durch die Ausstellung, Judith Bihr am Sonntag, 5. Juli, 11.15 Uhr, und am Sonntag, 5. Juli, 15.15 Uhr. Eine Führung mit Sylvia Eith-Lohmann ist am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr mit