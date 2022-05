Multivisionsshow in ungewöhnlichem Ambiente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt konnte die Multivisionsshow in der Biberacher Kletterhalle erst im Mai stattfinden. Aber dann verwandelte das Kletterhallenteam gemeinsam mit dem Referenten die Kletterhalle in einen ungewöhnlichen Veranstaltungsort. Die verschiedenen Ebenen in der Kletterhalle erleichtertem dem Veranstaltungsteam die Halle in einen zuschauerfreundlichen, stimmungsvollen Veranstaltungssaal zu verwandeln.

Der Bergsportprofi und Fotograph Christian Pfanzelt entführte die Besucher ins Wettersteingebirge. Beeindruckende Bilder wurden umrahmt von fein abgestimmter Technik präsentiert.

Ehrlich und voller Begeisterung führt der Bergsportprofi Christian Pfanzelt die Zuschauer über einen sportlich-nachdenklichen Grenzkamm. Eines liegt Christian dabei am Herzen: Zu motivieren, auch um seine wahre Natur zu entdecken. Warum gehen wir in die Berge? Was erhoffen wir eigentlich dort zu finden? Wie erleben wir „Flow“, und warum macht uns das so glücklich? Was ist der Unterschied zwischen Risiko und Wagnis? Welche äußeren Grenzen müssen wir respektieren, welche inneren Grenzen können wir überwinden? Die Wahrheit hat so viele Schattierungen wie ein stolzes Gebirge Falten und Abgründe.

Diese Choreographie von wunderschönem Bildmaterial und gekonnter Präsentationstechnik vor den hohen Wänden der Kletterhalle bezauberte und begeisterte die Besucher. Dass diese ganze besondere Atmosphäre den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen habe, da waren sich alle Gäste in der Kletterhalle einig.